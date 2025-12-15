Slušaj vest

Ministarstvo zdravlja Hrvatske potvrdilo je prvi slučaj gube u toj zemlji još od 1993. godine, i to kod radnika iz Nepala koji živi u Splitu. Istovremeno, lepra je registrovana i kod dve žene iz Indonezije koje žive u Rumuniji, a jedna od njih se nedavno vratila iz rodne zemlje, gde je bila u poseti kod majke koja se takođe leči od ove teške zarazne bolesti.

Iako su se slučajevi ove takozvane biblijske bolesti pojavili u komšiluku, srpski lekari poručuju da nema razloga za paniku, jer se guba izuzetno teško prenosi. To potvrđuje i Svetska zdravstvena organizacija navodeći da većina obolelih, uz blagovremeno lečenje, može normalno da živi bez rizika od širenja bolesti.

Guba iliti lepra je poslednji put u Srbiji zabeležena 1985. godine, a pretpostavlja se da je pacijent bio zaražen od 1981. Spada u red hroničnih zaraznih bolesti koja zahvata različite organe, najčešće kožu, nerve i kosti, ali uprkos snažnom strahu koji prati ovu bolest, stručnjaci ističu da se teško prenosi kontaktom. Postoje različiti oblici, a oni teži izazivaju komplikacije koje najčešće zahvataju kožu i periferne nerve, a ukoliko se ne leče, mogu dovesti i do invaliditeta.

Potvrđena guba u Rumuniji i Hrvatskoj Foto: Thomas Banneyer / AFP / Profimedia

Ne treba širiti paniku

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović smatra da ne treba širiti paniku, jer lepra pripada bolestima daleke prošlosti, a na našim prostorima imala je nisku učestalost do polovine prošlog veka.

- Svake godine se u svetu registruje od 200.000 do 250.000 novoobolelih, uglavnom u tropskim zemljama jugoistočne Azije, podsaharskoj Africi, Latinskoj Americi i Brazilu. Na našim prostorima ove bolesti nije bilo decenijama. Karakteristične su promene na koži, kao i čvorići, odnosno zadebljanja potkožnih nerava - kaže prof. dr Radovanović.

O gubi poslednji put u Srbiji lepra je zabeležena 1985.

pretpostavlja se da je taj pacijent bio zaražen od 1981.

veoma teško se prenosi, i to sekrecijom iz nosa, ždrela ili kapljičnim putem

zaražena osoba može da živi i deset godina bez simptoma

period inkubacije traje od tri do deset godina

Naglašava da se lepra veoma teško prenosi, i to sekrecijom iz nosa, ždrela ili kapljičnim putem, te da nije dovoljno samo boraviti u istoj prostoriji sa obolelim. Potrebno je da imate bliski i dugotrajan kontakt sa osobom, i to nekoliko godina, da bi se bolest prenela. Problem je što zaražena osoba može da živi i deset godina bez simptoma, a period inkubacije traje od tri do deset godina.

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da se guba teško prenosi Foto: Kurir Televizija

Moderna terapija

- Nekada su bolesnici doživotno držani u leprozorijumima, a danas postoji terapija od tri preparata, nakon koje bolesnik vrlo brzo prestaje da bude zarazan i postaje bezopasan za okolinu, ali terapiju mora da nastavi određeno vreme. Rizik da neko oboli kod nas je teoretski i uglavnom se odnosi na migrante koji su dugo bili izloženi lepri. Preko 90 odsto ljudi ostaje zdravo, jer je ovo niskozarazna bolest, a dodatnu zaštitu pruža i vakcina protiv tuberkuloze - zaključuje prof. dr Radovanović.

Kurir je uputio pitanja Ministarstvu zdravlja o tome da li postoji procena rizika od eventualnog širenja lepre na teritoriju Srbije.