Kako smo u jeku sezone slava, u domovima širom Srbije ponovo se oseća posebna praznična atmosfera. Trpeza se planira danima unapred, kuće se uređuju, a gosti razmišljaju o jednom važnom pitanju šta poneti na slavu. Posebnu pažnju privlači najveća i najrasprostranjenija slava, Sveti Nikola, koju slavi gotovo polovina domaćinstava u Srbiji.

Po ustaljenom običaju, slavski poklon ne treba da bude skup, već simboličan i dobronameran. Najčešće se nosi flaša vina ili rakije, kafa, bombonjera, čokolada, kolači ili torta. U novije vreme, gosti se sve češće odlučuju i za cveće, sveće, ikone, kao i praktične sitnice za domaćinstvo, naročito ako se ide kod bliskih prijatelja ili rodbine. Bitno je, kažu domaćini, da je poklon darovan od srca, jer slava pre svega predstavlja čin zajedništva i poštovanja.

Šta ne bi trebalo nositi na slavu

Ipak, narodna verovanja jasno izdvajaju i one predmete koje nikako ne bi trebalo nositi na slavu. Među njima se posebno ističu oštri predmeti noževi, makaze ili bilo šta što seče. Prema verovanju, nož simbolizuje svađu, prekid odnosa i “sečenje” sreće i mira u kući domaćina. Smatra se da takav poklon može doneti neslogu ili lošu energiju, što je u potpunoj suprotnosti sa suštinom slave kao dana mira, ljubavi i blagostanja.

Zbog toga stariji često savetuju da se noževi i slični predmeti nikada ne poklanjaju za slavu, ali ni za druge važne porodične prilike. Umesto toga, preporučuje se da se izabere nešto što simbolizuje zdravlje, radost i napredak, naročito u vreme velikih slava poput Svetog Nikole, kada se u domovima okuplja veliki broj ljudi.

