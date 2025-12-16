Slušaj vest

Dobro se dobrim vraća, glasi dobro poznata izreka u koju mnogi sumnjaju - ali tek kada ih život stavi na test, shvate koliko je ona istinita.

To je na sopstvenoj koži nedavno osetio i jedan Balkanac koji već više od četiri decenije živi u Švajcarskoj.

Kako je otkrio u svojoj anonimnoj objavi na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj", nakon što je otišao u penziju, koja je nažalost upola manja od nekadašnje plate – zajedno sa svojom suprugom odlučio je da učini dobro delo i na duži rok pomaže jednoj balkanskoj porodici kojoj je to zaista potrebno.

Međutim, ne očekujući ništa zauzvrat, dobili su, kaže, nešto što se nikako nisu nadali.

"Hteo bih da podelim nešto iz ličnog iskustva, možda će biti korisno… Nalazim se na privremenom radu u Švajcarskoj. Nisam imao nameru da duže ostajem, ali život mi je ovde prošao, više od 40 godina u tuđini… Bilo je i loših trenutaka, ali dobrih mnogo više.

"Uspevao sam da pomažem rodbini"

Odgajan sam da budem pošten, korektan, human i dobar - tako sam vaspitavao i svoju decu. Kroz ovaj dug period uspevao sam da pomažem (pre svega) rodbini, u granicama mogućnosti, doniram gde god je bilo potrebno", napisao je on pa dodao:

"Postoji jedna lepa, ali istinita poruka, koja glasi: Ko god pomaže bilo gde, bilo kome, na bilo koji način u nevolji, Bog mu udvostručuje imetak - uverio sam se da je to tačno iz mog iskustva... Sada sam u zasluženoj penziji, koja po primanju nije kao plata - čak ni polovina plate, ali životari se. I pored toga što su nam primanja mala, potegnem pitanje u razgovoru sa ženom, kažem, mogli bismo da izdvojimo jednu simboličnu sumu i šaljemo jednoj porodici svakog meseca. Odlučismo, složismo se i počesmo da šaljemo novac".

Usledilo nešto neočekivano

Tada se kaže, desilo nešto potpuno neočekivano.

"Kad, nakon mesec dana, stiže nam iz penzijskog fonda obaveštenje da nam se penzija povećava… Zamislite, sledećeg meseca smo dobili duplo više od te simbolične sume koju šaljemo toj porodici…Eto, to je ta pomenuta poruka, koja kaže: 'Koliko god pomažemo ljudima, Bog nam duplo vraća'", zaključio je on.

"Takvi ljudi čine ovaj svet lepšim"

Svojom objavom oduševio je mnoge korisnike Fejsbuka, koji su mu čestitali na dobroti i humanosti, ali i potvrdili ono što je i sam shvatio.

"Svaka čast! Takvi ljudi čine ovaj svet lepšim. Moja baka, koja me je odgojila, uvek je govorila: 'Daj i Bog će ti dati.' Živim baš po tom motu i od srca rado dajem i pomažem, iako sam samohrana majka. Ali mogu da kažem da imam lep život i uvek sam zahvalna na tome – svi smo zdravi i imamo sve što poželimo… Bog je uvek uz nas", napisala je jedna korisnica.

"Istog smo iskustva muž i ja. Sadašnji švajcarski penzioneri, istina! Bog uvek nagradi, često i duplo više. Zaslužili ste, srećno vam", zaključila je druga.