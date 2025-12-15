Slušaj vest

Nastavlja se maglovito vreme u većem delu Srbije. Sunčano je samo na jugozapadu i istoku Srbije i u brdsko-plannskim predelima.

Minimalna temperatura spustila se jutros u Sjenci na -9 stepeni, u Kuršumliji na -5°C. Maksimalna dnevna biće danas i preko 10 stepeni, ali će u predelima sa maglom ostati hladno, temperatura od 2 do 6°C. Pred Beogradom je još jedan tmuran i maglovit dan, ali se posle podne očekuje u više sunc. nakon jutarnjih 1°C, maksimalna temperatura neće preći danas 5°C.

Od sutra sve više oblaka biće nad Srbijom, ali se zbog jačanja južnog strujanja očekuje i toplije. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar. Očeuje se pad vazdušnog pritiska, zbog jačanja ciklona sa zapadnog i centralnog Mediterana, koji će u svom sklopu slati oblačnost preko našeg područja. Ipak, sa istoka se i dalje očekuje uticaj anticklona, što će dovesti do pojačanog gradijenta i vetrovitijeg vremena. Pojačan vetar ne samo da će razbiti maglu, već će i pročistiti i vazduh.

U sredu uveče i u četvrtak na severu i zapadu Srbije ponegde kiša, ali se ne očekuju značajnije padavine.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Potom će se nastaviti suvo vreme.

Do kraja sedmice biće natprosečno toplo vreme, uz temperature i do 15 stepeni, dok je prosek za ovo doba godine od 3 do 7 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, nakon 24. decembra očekuje se zahlađenje, ali za sada u suvom obliku.

Ujutro se očkuje mraz, a maksimalne temperature pale bi na prosečne vrednosti za decembar.

Iako se pred kraj decembra očekuje zahađenje, za sada bar do pred samu Novu godinu nema na vidiku da se očekuje ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Kada je reč o vremenu za Novu godinu, za sada je još rano u potpunosti precizirati detaljnije informacije, pa više o tome već narednih dana.