ONI RADE BEZ INDUSTRIJE I PREČICA! U Zasavici možete da nađete sveže meso: Evo šta ga izdvaja (VIDEO)
Nekada je svinjokolj bio deo svakodnevnice. Danas je sve ređa slika. Ono što se ranije učilo u dvorištu, sada postaje znanje koje polako nestaje.
Ovaj svinjokolj se održava tradicionalno u Zasavici povodom Dana mangulice i upravo je to prilika da se proba meso stare rase svinja, koje je opstalo zahvaljujući naporima ovog rezervata.
- Deset komada smo juče zaklali, mora meso da se ohladi, prodaja ide dobro i zadovoljni smo. Pa ovo je dan gde može da se kupi sveže meso i to najviše i kupuju ljudi. Sveža krmenadla, svež vrat, slanina, kobasica - rekao je mesar Đorđe Belomarković.
Vuk Simić, upravnik SRP Zasavica je rekao da dolaze ljudi širom Srbije i da je ovo jedini dan u godini za ovakvo meso.
- Ovo je jedini dan u godini kada mi prodajemo sveže meso, ostale dane samo suhomesnato, kada mogu da se probaju vrući čvarci - govori Simić.
Kurir.rs