Slušaj vest

Nekada je svinjokolj bio deo svakodnevnice. Danas je sve ređa slika. Ono što se ranije učilo u dvorištu, sada postaje znanje koje polako nestaje.

Ovaj svinjokolj se održava tradicionalno u Zasavici povodom Dana mangulice i upravo je to prilika da se proba meso stare rase svinja, koje je opstalo zahvaljujući naporima ovog rezervata.

- Deset komada smo juče zaklali, mora meso da se ohladi, prodaja ide dobro i zadovoljni smo. Pa ovo je dan gde može da se kupi sveže meso i to najviše i kupuju ljudi. Sveža krmenadla, svež vrat, slanina, kobasica - rekao je mesar Đorđe Belomarković.

U Zasavici možete da nađete sveže meso: Evo šta ga izdvaja  Izvor: Kurir televizija

Vuk Simić, upravnik SRP Zasavica je rekao da dolaze ljudi širom Srbije i da je ovo jedini dan u godini za ovakvo meso.

- Ovo je jedini dan u godini kada mi prodajemo sveže meso, ostale dane samo suhomesnato, kada mogu da se probaju vrući čvarci - govori Simić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizPonuda izazvala haos, sad možete da rezervišete i svinjokolj vikend! Srbi se otimaju za mesto na ovom salašu, a cena ono što buni: Evo šta je u paketu
366438_241129.02_31_27_21.Still010.jpg
ŽenaTajna domaćih čvaraka je u jednom presudnom koraku: Naši stari su znali kako da ispadnu savršeno zlatni
Čvarci
NovčanikEVO KAKO MILADIN I MARKO UŠTEDE NA MESU: Sve što pojedu sa porodicama plate manje nego u radnji, sav posao obave za nekoliko dana
Pravljenje čvaraka
ZanimljivostiBranko Babić i nova era Ratkova u emisiji "Sa Žikom po Srbiji" - Od svetskog majstora obrva do domaćina svinjokolja! "Moj najveći uspeh je što sam se vratio..."
SA-ZIKOM-PO-SRBIJI-S02-EP05-Ratk.00_04_58_14.Still009.jpg