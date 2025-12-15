Slušaj vest

Nekada je svinjokolj bio deo svakodnevnice. Danas je sve ređa slika. Ono što se ranije učilo u dvorištu, sada postaje znanje koje polako nestaje.

Ovaj svinjokolj se održava tradicionalno u Zasavici povodom Dana mangulice i upravo je to prilika da se proba meso stare rase svinja, koje je opstalo zahvaljujući naporima ovog rezervata.

- Deset komada smo juče zaklali, mora meso da se ohladi, prodaja ide dobro i zadovoljni smo. Pa ovo je dan gde može da se kupi sveže meso i to najviše i kupuju ljudi. Sveža krmenadla, svež vrat, slanina, kobasica - rekao je mesar Đorđe Belomarković.

U Zasavici možete da nađete sveže meso: Evo šta ga izdvaja Izvor: Kurir televizija

Vuk Simić, upravnik SRP Zasavica je rekao da dolaze ljudi širom Srbije i da je ovo jedini dan u godini za ovakvo meso.

- Ovo je jedini dan u godini kada mi prodajemo sveže meso, ostale dane samo suhomesnato, kada mogu da se probaju vrući čvarci - govori Simić.

