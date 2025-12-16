Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog proroka Sofonija.

Živeo je i prorokovao u VII veku pre Hrista za vreme blagočestivog cara judejskog Josije. Savremenik je proroka Jeremije.

Imajući smernost veliku i um čist i Bogu uzdignut, on se udostojio proziranja u budućnost. Prorekao je dan gneva Božjega; kaznu nad Gazom, Askalonom, Azotom, Akaronom, Ninivijom, Jerusalimom, Egiptom. Jerusalim je on video kao “grad odmetnički, oskvrnjen, nasilnički”.

Knezovi su u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji; koji ne glođu kosti do jutra. Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon“.

Provideći vreme dolaska Mesije, on oduševljeno kliče: “Pjevaj kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!“

Upokojio se ovaj tajnovidac u mestu svoga rođenja, da čeka opšte vaskrsenje i nagradu od Boga.

Danas obavezno idite u crkvu zapalite sveću i pomolite se Sofoniju za zdravlje najmilijih.

“Proroka Tvoga Sofonija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše.”