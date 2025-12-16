Slušaj vest

Na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici danas je svečano obeležen Dan Tehničkog opitnog centra Vojske Srbije, u spomen na dan kada je 1933. godine formirana Vazduhoplovna opitna grupa na tadašnjem vojnom aerodromu u Zemunu.

Povodom praznika uručene su plakete i zahvalnice spoljnim saradnicima, kao i priznanja pripadnicima ove vojne naučnoistraživačke ustanove koji su u prethodnoj godini ostvarili najzapaženije rezultate.

U osvrtu na godinu za nama, istaknuto je da je TOC uspešno realizovao sve zadatke i projekte i tako dao važan doprinos jačanju sposobnosti Vojske Srbije. Kao najvažniji rezultati izdvojeni su unapređenje procesa ispitivanja, modernizacija ispitne opreme i realizacija projekata u oblasti naoružanja i vojne tehnike.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva odbrane i Generalštaba, jedinica Vojske Srbije i privrednih društava, kao i drugi gosti.

TOC je naučnoistraživačka ustanova Vojske Srbije ovlašćena za sprovođenje završnih, verifikacionih i homologacionih ispitivanja sredstava naoružanja i vojne opreme i metrološko obezbeđenje sistema odbrane. Neposredno je potčinjen Upravi za razvoj i opremanje (J-5) Generalštaba Vojske Srbije.