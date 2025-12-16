Slušaj vest

Na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“ realizovana je taktička vežba voda za zaštitu snaga na kojoj je proveravana spremnost jedinice za predstojeće angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Pripadnici ove jedinice iz sastava Komande za obuku su tokom višednevnih aktivnosti rešavali taktičke zadatke koji ih mogu očekivati prilikom angažovanja u mirovnoj operaciji, gde će biti zaduženi za obezbeđenje jedne od baza mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

4_1765808714.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Obučenost, disciplinu i interoperabilnost jedinice ocenjivao je tim iz Generalštaba Vojske Srbije, a ostvareni rezultati su pokazali da je vod dostigao propisane standarde i da je u potpunosti obučen, opremljen i spreman za izvršavanje zadataka u međunarodnom okruženju.

Vojska Srbije angažuje vod za zaštitu snaga u Libanu od 2014. godine, a u ovoj mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija se trenutno na zadacima očuvanja mira nalaze i pešadijska četa Vojske Srbije, štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku našem kontingentu.

Ne propustiteBeogradOD DANAS PA DO NIKOLJDANA: U kasarni u Žarkovu planska ispitivanja do petka, bez opasnosti za ljude
whatsapp-image-20240309-at-12.07.42-pm-2.jpg
DruštvoO SVIM VAŽNIM TEMAMA! Načelnik Generalštaba Vojske Srbije sa komandantom Kfora (FOTO)
5ban_6158_1765463697.jpg
DruštvoRedovna obuka izviđačkih organa Kopnene vojske: Da bi svaki pripadnik jedinice bio osposobljen da preživi u prirodi, odbrani se i savlada neprijatelja
400_sm_1077_1765382388.jpg
DruštvoSertifikovana UN obuka u Srbiji: Usavršavanje oficira za dužnosti u mirovnim operacijama
1_1765205283.jpg