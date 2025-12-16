Slušaj vest

Na poligonu „Borovac“ i u bazi „Jug“ realizovana je taktička vežba voda za zaštitu snaga na kojoj je proveravana spremnost jedinice za predstojeće angažovanje u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Pripadnici ove jedinice iz sastava Komande za obuku su tokom višednevnih aktivnosti rešavali taktičke zadatke koji ih mogu očekivati prilikom angažovanja u mirovnoj operaciji, gde će biti zaduženi za obezbeđenje jedne od baza mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.

Foto: Ministarstvo odbrane

Obučenost, disciplinu i interoperabilnost jedinice ocenjivao je tim iz Generalštaba Vojske Srbije, a ostvareni rezultati su pokazali da je vod dostigao propisane standarde i da je u potpunosti obučen, opremljen i spreman za izvršavanje zadataka u međunarodnom okruženju.