Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je počela javna rasprava o Nacrtu zakona o hrani za životinje. Javna rasprava trajaće do 5. januara 2026. godine, a u navedenom periodu planirano je i održavanje okruglog stola.

Podseća se da je oblast hrane za životinje trenutno uređena u različitim propisima, što otežava efikasan nadzor i kontrolu na osnovu rizika.

"Novi zakon će na sistemski način urediti ovu oblast i doprineti unapređenju sistema kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište i upotrebe hrane za životinje, uz primenu međunarodnih standarda", piše u saopštenju.

Cilj zakona je, kako se navodi, da se osigura veća bezbednost za životinje i ljude, kao i brže otkrivanje potencijalnih rizika po zdravlje kroz funkcionalan sistem uzbunjivanja.

Zakon će, dodaje se, precizno definisati obaveze svih učesnika u tom lancu, od proizvođača i uvoznika do distributera i držaoca životinja i biće propisani strogi higijenski standardi.

"Poseban značaj imaće uspostavljanje sistema za praćenje porekla i sledljivosti hrane za životinje, kao i uređivanje oblasti registracije i odobravanja objekata u kojima se proizvodi hrana za životinje", piše u saopštenju.

Zakon će uvesti i pravila o obeležavanju i reklamiranju kako bi se izbegla obmana potrošača.

Istaknuto je da je zakon važan za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, ali i za unapređenje konkurentnosti i pravne sigurnosti domaćih proizvođača, kao i za jačanje poverenja potrošača.

"Istovremeno, donošenje ovog zakona predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza Srbije u procesu pristupanja EU, konkretno u okviru Poglavlja 12 i Кlastera 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija. Srbija na ovaj način usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU", navedeno je.

Tekst Nacrta zakona o hrani za životinje objavljen je na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na portalu "eКonsultacije".

Ministarstvo je pozvalo predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti i druge zainteresovane da se u okviru javne rasprave upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o hrani za životinje i daju svoje primedbe, predloge i sugestije.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede putem elektronske pošte na mejl adresu hrana.zivotinje@minpolj.gov.rs sa naznakom "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o hrani za životinje" ili putem pošte na adresu ministarstva ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd sa istom naznakom.