Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju 12 sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazima Šid i Bezdan sa Hrvatskom čekaju četiri sata, dok na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju do tri sata.

Kamioni na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata, dok na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju sat vremena.Kako je naveo AMSS, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je večeras da su svi putni pravci prohodni i da nema snega, ali da je moguća pojava magle i poledice na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Kurir.rs/Beta

