Novogodišnje lampice na struju, koje su neizostavni deo svake jelke, jedan su od uzroka požara u prazničnim danima. Mnogi se pitaju da li lampice na jelci treba ostaviti da svetle i dok spavamo ili ih ipak svako veče gasiti.

Iako ostvaruju savršenu prazničnu atmosferu, postoji nekoliko važnih razloga zašto to možda nije najbolja ideja. Sve to je u "Pulsu Srbije" otkrio Branko Zrnić, elektromehaničar.

Najčešće greške kada je reč o lampionima

Branko Zrnić, elektromehaničar Foto: Kurir Televizija

Zrnić je prvo otkrio na koji način da izbegnemo bilo kakav stres zbog ukrasa na jelci.

- Vrlo jednostavno, uvek insistiram na tome da mora da znamo šta radimo, da bismo mogli da budemo odgovorni i da izbegnemo neki problem. Sve te jelke sad svi želimo da okitimo i da nam budu šarene, da blješte, da uživamo. E sad da bismo uživali moramo da vodimo računa o tim punjačima ili pretvaračima napona koji napajaju te male svetiljke. To su svetiljke na malim naponima. Neprijatnosti se najčešće dešavaju jer dugo rade, a ima ih previše na tom pretvaraču, onda dolazi do pregrevanja toga pretvarača. I on usred pregrevanja zagreje se toliko da ne može da izdrži više tu toplotu, ta plastika i plastika kojom je obloženo se upali - započeo je Zrnić.

On sugeriše na jače pretvarače, odnosno punjače.

- Da se to ne bi dešavalo morate imati jače pretvarače, veće snage, a snaga se meri u vatima, znači što više da ima vati, da bi te sijalice koje on obezbeđuje sa naponom imale dobro napajanje - govori Zrnić.

