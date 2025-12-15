Slušaj vest

Patrijarh srpski Porfirije uputio je večeras glavnom rabinu Jevrejske zajednice Srbije Isaku Asielu i članovima Jevrejske zajednice najiskrenije čestitke povodom jevreskog praznika Hanuka.

''Povodom praznika Hanuke, koji u jevrejskoj tradiciji obeležava sećanje na pobedu u velikom ustanku protiv okupatora i novo osvećenje Hrama, Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je uputio najiskrenije čestitke glavnom rabinu Jevrejske zajednice Srbije g. Isaku Asielu i članovima Jevrejske zajednice. Upućujemo Vam iskrene čestitke povodom Hanuke - tradicionalnog jevrejskog praznika sećanja na izvojevane pobede i uspostavljanje poštovanja ljudsih sloboda u pogledu vere, tradicije i nacije.

Želimo Vašoj smernosti i svim članovima Jevrejske zajednice u Srbiji da u radosti i dobrom zdravlju, uz svoje bližnje po duhu i telu, provedete praznične dane, darujući jedni drugima ljubav i razumevanje, ujedno svedočeći svetlost koju praznik zrači'', navodi se u čestitki patrijarha, saopšteno je iz SPC.

