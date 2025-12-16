Slušaj vest

Zbog niskih jutarnjih temperatura, moguća je poledica preko planinskih prevoja kao i na mostovima a moguća je i na ostalim putevima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost i usporavaju vožnju na deonicama u kotlinama u planinskim ali i u nižim predelima, na teritoriji Vojvodine.

Zbog čestih temperaturnih oscilacija povećana je opasnost od odrona na brojnim deonicama, što ;dodatno ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju 12 sati, na prelazu Šid četiri sata, na Kelebiji i Sremskoj Rači dva sata a na Horgošu sat i po.

Kurir.rs/Beta

