Smrtić je selo u Hrvatskoj koje se nalazi u opštini Gornji Bogićevci u Brodsko-posavskoj županiji. Međutim, ono što kod Srba izaziva jezu jeste njegovo ime.

Smrtić se nalazi zapadno od Nove Gradiške i istočno od Gornjih Bogićevaca, a susedna naselja su Ratkovac na severozapadu i Trnava na istoku. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje Smrtić je imalo 292 stanovnika.

Nalazi se na nadmorskoj visini od 136 metara i udaljeno je oko 137 kilometara od glavnog grada Zagreba.

Poput mnogih drugih naselja u ovom, Smrtić ima tradicionalno agrarni karakter, a stanovnici se pretežno bave poljoprivredom i stočarstvom.

Ono što izaziva jezu kod Srba jeste njegovo ime - Smrtić - pa mnogi kažu da je ovo najjezivije ime sela na Balkanu i da u ljudima koji su za njega čuli izaziva snažan osećaj nelagode.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Smrtić je imao 338 stanovnika, od čega 150 Hrvata i 54 Srba. Na popisima stanovništva u Jugoslaviji od 1961. do 1991. godine, naselje je bilo u sastavu nekadašnje opštine Nova Gradiška. Od raspada Jugoslavije do maja 1995. godine, Smrtić se nalazio na području Republike Srpske Krajine. Prema popisu iz 1991. godine, od ukupno 486 stanovnika, čak 457 bilo je srpske nacionalnosti.

Pored jezivog imena, ovo selo je deo ruralnog područja Hrvatske i karakteristično po mirnom okruženju i tradicionalnom načinu života.

Iako nema značajnih turističkih atrakcija, posetioci mogu uživati u prirodnim lepotama i autentičnom seoskom ambijentu.