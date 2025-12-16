Slušaj vest

Od danas, pa sve do 21. decembra ove godine, u 34 evropske zemlje, uključujući i Srbiju sprovodiće se opsežna akcija saobraćajne policije u cilju otkrivanja prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ono što zanima mnoge, s obzirom da su do sada upoznati sa alko testovima, jeste kako funkcionišu "droga testovi", koje sve droge detektuje, ali i kako se kreću kazne.

Kako je najavio MUP, s obzirom na to da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Kako funkcionišu "droga testovi"

Otkrivanje vozača koji su pod uticajem droge, nije toliko jednostavno kao što je to slučaj sa alkoholom, potrebna je pouzdana oprema za testiranje, ali i obučenost, objašnjavaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

"U ovom trenutku saobraćajna policija u Evropi koristi uređaje, koji su odnedavno u većoj meri počeli da se koriste i na teritoriji Republike Srbije. Uređaji podsećaju na takozvane DREGERE koji se koriste prilikom evidencije alkohola. Uređaj na osnovu uzorka pljuvačke iz usne duplje vozača detektuje da li postoji prisustvo psiho-aktivne supstance u organizmu vozača ili ne", navode iz Agencije.

"Droga test" se obavlja na dva načina

Kako su ranije objasnili iz Agencija za bezbednost saobraćaja, kontrola prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača utvrđuje se na dva načina.

"Prvi je korišćenjem uređaja Dräger DrugTest 5000, odnosno na osnovu uzorka pljuvačke. Kontrolu vrše policijski službenici na mestu gde je vozač zaustavljen i kontrola traje oko 10 minuta", naveli su iz Agencije.

Oni dodaju da postoji i drugi način vršenja kontrole, a to je upućivanje vozača za koga se posumnja da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, gde medicinsko osoblje vrši analizu na osnovu uzorka krvi, odnosno urina.

Na koje droge je test osetljiv

Na osnovu uzorka pljuvačke detektuje se prisustvo 8 vrsta narkotika:

amfetamin

kanabis

kokain

metamfetamin

opijati

metadon

benzodiazepin

Koliko dugo se droga zadržava u organizmu

Zadržavanje pojedinih droga u organizmu, odnosno koliko dugo nakon konzumacije može biti otkriveno prisustvo psiho-aktivne supstance u organizmu:

kanabis: 12 – 24 sata

ekstazi i metamfetamin: 24 – 48 sati

kokain: 14 - 24 sata

Koje su kazne

Ukoliko se utvrdi da je vozač upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, policijski službenici isključiće vozača iz saobraćaja u trajanju od 24 časa, a po naredbi policijskih službenika vozaču se određuje zadržavanje u službenim prostorijama u trajanju do 12 sati.

Protiv vozača se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i zakonom je propisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, 8 kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest meseci - navode oni za Blic.

Takođe, oni koji odbiju ovakvo testiranje biće kažnjen novčanom kaznom od 100.000- 120.000 dinara, 14 kaznenih poena i oduzimanjem dozvole na osam meseci ili zatvorskom kaznom od 30 dana, stoji u zakonu.

Uticaj droge na ponašanje vozača

Efekti koje ima na vozačku sposobnost zavise od vrste droge, a čak i kada se koristi ista vrsta više puta, dejstvo se može razlikovati, objašnjavaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Upotrebom kanabisa (marihuane) korisnik oseća euforiju, opuštenost i letargiju, vreme reakcije se produžava, a koordinacija i memorija slabe. Zbog ovih efekata, vozač nije u stanju da na zadovoljavajućem nivou obavlja složene zadatke u vožnji, pre svega one u kojima se od njega zahteva da pažnju usmerava na više stvari.

"Stimulišuće droge kao što su amfetamini, ekstazi i kokain dovode do osećanja uzbuđenosti i veće energičnosti, što može dovesti do povećanja samopouzdanja i agresivnije i brže vožnje. Vozači koji koriste ove droge voze rizičnije, dok u isto vreme slabi njihova kontrola nad vozilom", objašnjavaju iz Agencije.

Iako se efekti droge na ponašanje razlikuju, prema istraživanjima svi narkotici negativno utiču na:

budnost, pažnju i koncentraciju vozača

jasan vid

fizičku koordinaciju

brzinu reakcije

sposobnost da se donose pravilne odluke pod pritiskom

"Vozač koji je konzumirao drogu ima 2–5 puta veći rizik da doživi saobraćajnu nezgodu od vozača koji nije pod uticajem narkotika. Kombinovanje više psihoaktivnih supstanci (npr. alkohol i droga) drastično povećava verovatnoću da se doživi ozbiljna saobraćajna nezgoda. Tako je mogućnost da se doživi ozbiljna saobraćajna nezgoda 200 puta veća ukoliko je korišćena marihuana, ukoliko pre toga osoba već ima nivo alkohola u krvi od 0,08%", apeluju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.