Stručnjaci izdvojili spisak namirnica koje ne trebate jesti kada ste bolesni

Slušaj vest

Izmenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživeo" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg obolevanja od njega, kaže profesor dr Zoran Radovanović, epidemiolog.

Ovaj tip gripa, najpre je izazvao visoku stopu obolevanja u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gde je zbog svog munjevitog širenja i karakteristika da zaobiđe dosad stečen imunitet nazvan "supergrip", a njegovo dejstvo "flunami" kao aluzija na cunami zbog munjevitog širenja. U međuvremenu, tokom širenja u Evropi, stigao je i do Rumunije.

Šta je supergrip

Kako su objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili reč je o izmenjenom tipu A(H3N2), iz nove pod linije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija.

- Od avgusta 2025. godine zabeležen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "supergrip", već prirodni rezultat malih genetskih promena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije - rekli su za Blic u Institutu "Batut".

Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv supergrip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija.

- Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu - objašnjava profesor Radovanović.

Foto: Shutterstock

Vakcina napravljena pre mutacija

On podseća da se vakcina protiv gripa pravi od tri podgrupe virusa gripa u aprilu, a da je u junu došlo do promene A(H3N2).

- Pojavila se mutacija sa nekih sedam sitnih razlika na jednom spoljašnjem šiljku virusa, to je H3, i pošto je drugačiji, onda vakcina od njega manje štiti. S tim u vezi očekuje se veće zaražavanje i češće obolevanje. Sezona gripa je zaista počela ranije i to je već znak da će biti više obolelih. Neće biti posebne drame, ali, recimo, prošle godine u Velikoj Britaniji od gripa je umrlo 8.000 ljudi, ove godine će možda biti 10.000 ili 12.000, izbojaćemo u aprilu. Istina, očekuje se jača sezona ali ne tako dramatična - mišljenja je profesor Zoran Radovanović.

Podseća da je je u Japanu grip počeo polovinom oktobra, u Engleskoj, takođe ranije, kao i kod nas.

- Evo, i kod nas je, a obično počinje u poslednjoj nedelji decembra ili 1. januara.

Karakteristike izmenjenog AH3N2

Engleski stručnjaci kažu da izmenjeni tip gripa ima sve iste simptome kao i drugi tipovi virusa gripa, s tim da oni mogu da budu jači, kao i da ekstremni umor od njega može da traje duže.

Tipični simptomi gripa H3N2 slični su sezonskom gripu i među njima su:

groznica,

kašalj,

curenje iz nosa,

bolovi u telu,

ponekad i povraćanje ili dijareju.

Znaci i simptomi gripa razvijaju se veoma brzo i ekstremni umor je čest, što se razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije.

Foto: Shutterstock

Broj obolelih raste i u Srbiji

Grip je u Srbiji ove godine krenuo ranije. Prvi slučajevi u ovoj sezoni otkriveni su 23. oktobra, kada je potvrđen kod četiri pacijenta u četiri kraja Srbije.

Do sada, prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" za nedelju od 1. do 7. decembra, on je potvrđen u ukupno 16 okruga u Srbiji, a samo u toj prvoj nedelji decembra iznova je dijagostikovan za nedelju dana kod pacijenata u 13 okruga.

A H3 dominira u Srbiji

Kako kažu u Institutu "Batut", kod pacijenata su potvrđeni tip A i tip B virusa gripa, tačnije:

tip A(H1)pdm09,

AH3,

B,

A (netipizirani).

- Trenutno u cirkulaciji dominira virus gripa AH3 - kažu za "Blic" u Institutu "Batut".

Grip H3N2 je podtip gripa A koji se prvi put pojavio 1968. godine i od tada cirkuliše sezonski.

Iako su simptomi gripa obično slični bez obzira na soj gripa, istorija je pokazala da su sezone u kojima je H3N2 grip A dominantan soj teže.

H3N2 nije tako težak kao H1N1, ali može biti teži od nekih drugih sojeva gripa.

Infekcija virusom H3N2 obično traje između pet i sedam dana, ali može da izazove i vati jak kašalj koji traje i do tri nedelje. Bez obzira da li je uzrokovan virusom gripa H3N2 ili nekim drugim sojem, tipični simptomi gripa su:

Bolovi u telu

Groznica

Glavobolja

Bol u grlu

Kašalj

Iscrpljenost

Povraćanje i dijareja - retko, a češće se javlja kod dece

Povraćanje žući

Grip u brojkama kroz Srbiju

"Batutov" poslednji izveštaj za 49. izveštajnu nedelju, od 1. do 7. decembra, pokazuje da su u porastu i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije. U toj sedmici bilo je 8666 slučajeva oboljenja sličnih gripu što je više za 32,4 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a 13.517 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je više za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

I pojedinačne statistike gradskih zavoda za javno zdravlje, čiji se podaci slivaju u Institut "Batut", pokazuje kako se on širi.

Primera radi, izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazao je da je grip u prvoj nedelji decembra potvrđen kod 14 osoba u prestonici za 7 dana, a u poslednjoj nedelji novembra kod dve osobe. Oboljenja slična gripu imaju porast od 100 odsto.

Na udaru je i Mačvanski okrug. Po podacima Zavoda za javno zdravlje Šabac, koji pokriva ovaj okrug, u ustom periodu u njemu je za samo nedelju dana grip potvrđen kod čak 50 osoba, što je skoro pa tri puta više u odnosu na sedmicu pre kada je bilo 18.

Svi okruzi u kojima je potvrđen grip od početka sezone:

Zlatiborski,

Južnobanatski

Sremski,

Kolubarski,

grad Beograd,

Pomoravski,

Južnobački,

Toplički,

Nišavski,

Zaječarski,

Mačvanski,

Severnobački,

Raški,

Braničevski,

Zapadnobački

Moravičkog okruga.

Uobičajeni simptomi gripa

Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

groznica i osećaj ekstremne hladnoće

Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni

Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu

Glavobolja i opšti umor

Kašalj, kijanje i vlaženje očiju

Preporučene opšte mere prevencije protiv gripa

Najbolja mera prevencije proti gripa je vakcinacija, a pored toga i:

Redovno provetravanje prostorija

Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće

Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima

Održavanje lagane fizičke aktivnosti

Često pranje ruku sapunom i vodom

Izbegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće

Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu