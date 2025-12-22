Slušaj vest

Iako se vreme provedeno na služenju vojnog roka ne računa u penzijski staž, dokaz o regulisanom vojnom roku i dalje je obavezan dokument prilikom podnošenja zahteva za penziju.

Fond PIO traži kopiju vojne knjižice ili uverenje nadležnog vojnog odseka kako bi se utvrdilo da li je služenje vojske u bilo kom periodu preklapalo sa stažom osiguranja, jer bez te provere postupak priznavanja prava na penziju ne može biti završen.

Bez vojne knjižice postupak priznavanja prava na penziju ne može biti završen Foto: Shutterstock

Jedan od dokumenata koji je obavezan prilikom ostvarivanja prava na penziju jeste dokaz o regulisanom vojnom roku - kopija vojne knjižice ili uverenje nadležnog vojnog odseka.

Iako se vreme provedeno na služenju vojnog roka ne računa u penzijski staž, ovaj dokument Fond PIO zahteva kako bi proverio da li se vojni rok u bilo kom trenutku preklapao sa stažom osiguranja. Bez te provere, zahtev za penziju ne može da bude okončan.

Upravo zbog toga se mnogi muškarci, pred kraj radnog veka, iznenade kada shvate da im za penziju treba još jedan - često davno izgubljen - papir.

Zašto PIO traži vojnu knjižicu

Fond PIO vojnu knjižicu ne traži zbog visine penzije, niti da bi se vojni rok uračunao u staž. Razlog je isključivo pravne prirode. Zakon obavezuje Fond da utvrdi da li postoji bilo kakvo preklapanje između perioda služenja vojske i radnog odnosa.

Bez tog podatka, rešenje o penziji ne sme da se donese, čak i ako je osoba radila neprekidno više decenija.

Šta ako je vojna knjižica izgubljena

U praksi je ovo vrlo čest slučaj, naročito kod muškaraca koji su vojsku služili pre 30, 40 ili više godina. Ipak, gubitak vojne knjižice ne znači da penzija ne može da se ostvari.

Rešenje je u pribavljanju uverenja o vojnom statusu, koje izdaje:

nadležni vojni odsek ili

Ministarstvo odbrane, ukoliko lokalni odsek nema podatke

Uverenje može da potvrdi da je lice:

služilo vojsku,

bilo oslobođeno obaveze,

ili da u evidenciji ne postoji vojna obaveza.

Svaka od ovih potvrda prihvatljiva je za Fond PIO.

Šta ako ne postoji nikakav podatak

U retkim slučajevima kada ni Ministarstvo odbrane ne raspolaže podacima, izdaje se potvrda da evidencija ne postoji. Uz pisanu izjavu stranke, Fond PIO tada može da zaključi postupak i donese rešenje.

Fond PIO može zaključiti postupak i bez vojne knjižice Foto: Nebojša Mandić, Shutterstock

Postupak je sporiji, ali nije bez izlaza.

Obavezno služenje vojnog roka u Srbiji ukinuto je 1. januara 2011. godine. Poslednje generacije regruta upućene su na služenje tokom 2010. godine, nakon čega je uvedena profesionalna vojska. Zbog toga se ovaj zahtev danas odnosi gotovo isključivo na muškarce starijih generacija.

Često se može čuti da "bez vojne knjižice nema penzije". To nije tačno. Penzija se ne odbija, ali se ne može isplaćivati dok se vojni status ne razjasni.