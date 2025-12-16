Danas bez struje u Kuzminu, Erdeviku, Šidu i Berkasovu: Evo gde su i kada planirana isključenja, detaljan spisak!
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u sredu, 17. decembra 2025. godine, doći će do privremenih isključenja korisnika distributivnog sistema (KDS) na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i Opštine Šid.
Sremska Mitrovica
Kuzmin
Ulica Filipa Višnjića (brojevi 1-25 i 2-18)
od 10.00 do 13.00 časova
Erdevik
Ulica Svetog Save (brojevi 59-135 i 66-128)
od 12.00 do 13.00 časova
Opština Šid
Šid - više ulica
Karađorđeva, Trg Republike, Miloša Obilića, Nikole Tesle, Vladimira Ilića, Laze Kostića, Kneza Miloša
od 9.00 do 12.00 časova
Berkasovo - veći deo naselja
Ulice: Vojvođanska, Starogradska, Partizanska, Lovačka, Vinogradska, Branka Radičevića, Svetog Save, Planinska, Fruškogorska, Solunskih dobrovoljaca, Sremska, Šidska
Bez struje će biti i:
- Pošta
- Benzinska pumpa
- Osnovna škola
- Telefonska centrala
- Manastir "Sveta Petka"
- Lovačko društvo "Fazan"
od 9.00 do 14.00 časova
Iz Elektrodistribucije Sremska Mitrovica napominju da u slučaju loših vremenskih uslova zadržavaju pravo da odlože ili otkažu planirane radove.
(Kurir.rs/Ozon)