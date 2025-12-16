Slušaj vest

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u sredu, 17. decembra 2025. godine, doći će do privremenih isključenja korisnika distributivnog sistema (KDS) na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i Opštine Šid.

Sremska Mitrovica

Kuzmin

Ulica Filipa Višnjića (brojevi 1-25 i 2-18)

od 10.00 do 13.00 časova

Erdevik

Ulica Svetog Save (brojevi 59-135 i 66-128)

od 12.00 do 13.00 časova

Opština Šid

Šid - više ulica
Karađorđeva, Trg Republike, Miloša Obilića, Nikole Tesle, Vladimira Ilića, Laze Kostića, Kneza Miloša

od 9.00 do 12.00 časova

Berkasovo - veći deo naselja

Ulice: Vojvođanska, Starogradska, Partizanska, Lovačka, Vinogradska, Branka Radičevića, Svetog Save, Planinska, Fruškogorska, Solunskih dobrovoljaca, Sremska, Šidska

Bez struje će biti i:

- Pošta

- Benzinska pumpa

- Osnovna škola

- Telefonska centrala

- Manastir "Sveta Petka"

- Lovačko društvo "Fazan"

od 9.00 do 14.00 časova

Iz Elektrodistribucije Sremska Mitrovica napominju da u slučaju loših vremenskih uslova zadržavaju pravo da odlože ili otkažu planirane radove.

(Kurir.rs/Ozon)

