Ivan Ristić najavio je prvi ozbiljniji sneg u Srbiji, uz naglo zahlađenje koje se očekuje od Božića, dok modeli ukazuju da će se hladno vreme zadržati i tokom većeg dela januara.

Uoči Svetog Nikole čak tri vremenske pojave - magla, oblačnost i rosulja

U Srbiji će u sredu, četvrtak i petak jutra obeležiti magla i niska oblačnost, dok će tokom dana vreme biti malo do umereno oblačno, a na istoku zemlje pretežno oblačno, uz ponegde slabu rosulju. Vetar će biti slab do umeren, dok se u jutarnjim satima na jugu Banata povremeno očekuju i jači udari južnog i jugoistočnog vetra. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 6 stepeni, a najviše dnevne od 8 do 15, dok će na istoku Srbije biti znatno hladnije, oko 5 stepeni.

Sveti Nikola je jedna od najvećih slava u Srbiji (19. decembar), kako prognoziraju meteorolozi, toga dana biće hladno vreme, na planinama sa manjim padavinama. Najviša dnevna temperatura biće oko 6 stepeni, na Kopaoniku -3.

Prema aktuelnoj prognozi, do kraja nedelje zadržaće se suvo i stabilno vreme. Magla će se javljati kao lokalna pojava tokom noći i jutra, dok se tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, očekuju i sunčani intervali.

Čeka nas ozbiljno zahlađenje

Međutim, Ivan Ristić upozorava da se sa kalendarskim početkom zime situacija menja i da nas već od druge polovine decembra očekuje ozbiljnije zahlađenje. Kako navodi, Evropa se postepeno hladi, a ledeni dani već se naziru:

"Od 21. decembra i mi prelazimo u takozvane plave nijanse, što označava znatno hladnije vreme. Jedini kraći topliji period biće u četvrtak i petak, kada ćemo na kratko videti i sunce", napisao je Ristić.

Ovog datuma će se Srbija zabeleti

Posebnu pažnju izazvala je njegova najava snežnih padavina. Prema IRIE AIFS modelu sa veštačkom inteligencijom, sneg se u Srbiji očekuje 25. i 26. decembra, a granica snežnih padavina biće oko Beograda.

"Klasična varijanta: južnije od Save i Dunava", ističe Ristić.

On dodaje da i ECMWF model u svom prvom „zimskom run-u“ za kraj decembra nagoveštava jako zahlađenje upravo od 25. decembra, uz povoljan raspored ciklona i anticiklona. Dodatni signal dolazi i sa MJO indeksa, koji, kako navodi, „pravi vrteške“, što u prevodu znači da nas očekuje snažan prodor hladnog vazduha, a verovatno i sneg.

Prema Ristićevim rečima, hladno vreme moglo bi da se zadrži i tokom većeg dela januara, bez naznaka skorijeg otopljenja.

"Hladna linija se trenutno prostire od Kamčatke, preko našeg područja, sve do Maroka", zaključuje Ristić, koji se meteorologijom bavi godinama.

