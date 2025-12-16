Društvo
DOJAVA O BOMBI U KURIRU: Zgrada evakuisana, u toku detaljan pretres
Slušaj vest
Redakciji Kurira danas je stigla dojava da je u zgradi, u kojoj se nalaze redakcije Monda, Kurira i Espresa, postavljena bomba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a trenutno sprovode detaljan pregled objekta.
Zbog bezbednosnih razloga naređena je hitna evakuacija svih zaposlenih, dok je rad u zgradi privremeno obustavljen.
Policija postupa u skladu sa propisanim procedurama, a detaljan pretres zgrade je u toku.
Reaguj
Komentariši