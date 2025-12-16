Slušaj vest

Daleko od zavičaja, najlepši trenuci su oni u kojima uspemo da unesemo mali deo svog sveta u dnevni boravak. MTEL Germany upravo to donosi – MTEL TV DUO Plus sa novom Move TV aplikacijom, paket koji omogućava da „pustiš ono naše“ i ostaneš povezan sa domaćom zabavom, bez obzira na to što živiš u Nemačkoj.

MTEL TV DUO Plus je pravi raj za sve ljubitelje EX-YU sadržaja. Dostupno je više od 450 kanala, među kojima se nalazi preko 400 EX-YU kanala i više od 40 novih programa poput „Grand“, „Nova TV“ i drugih. Ljubitelji sporta uživaju u Arena Sport kanalima, dok je zaljubljenicima u filmove i serije na raspolaganju bogata Videoteka sa blokbasterima i ekskluzivnim naslovima. Za one koji traže zabavu tu su i popularni formati poput „Elite“, a sve to uz visok kvalitet slike – više od 150 kanala emituje se u HD rezoluciji.

Omiljene emisije sada možeš pratiti potpuno fleksibilno: sadržaji su dostupni do sedam dana unazad, a gledanje je moguće na dva uređaja istovremeno. Bez obzira koristiš li STB, Smart TV, laptop, tablet ili mobilni telefon, tvoj zavičaj ostaje ti blizu. Nova Move platforma dodatno objedinjuje sve EX-YU kanale i donosi pregledno i jednostavno iskustvo gledanja – bilo kada i bilo gde.

Praznična ponuda čini ceo paket još privlačnijim: 12 meseci za samo 7,50 € mesečno uz ugovornu obavezu od 24 meseca, što predstavlja 50% popusta na osnovnu pretplatu. Nakon isteka promotivnog perioda, cena iznosi 15 € mesečno. U ponudi su i dodatni paketi, uključujući sportski i rijaliti paket, dok je aktivacija u potpunosti besplatna.

MTEL TV DUO Plus uz Move platformu nije samo televizija – to je most ka domu, praznična atmosfera koja greje i sigurnost da nijedan omiljeni trenutak neće proći neprimećeno. Pusti ono naše, unesi toplinu poznatog u svoj život u Nemačkoj i prepusti se sadržajima koji prate tvoj ritam i tvoje želje.

Više informacija o paketu dostupno je na sajtu MTEL Germany.