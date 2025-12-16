Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a izvršile su detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.

Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.

Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva odlučnu reakciju nadležnih institucija.