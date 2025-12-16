Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a izvršile su detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.

Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.

Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva odlučnu reakciju nadležnih institucija.

Apelujemo na nadležne institucije da identifikuju i sankcionišu odgovorno lice, jer ovakvim postupcima direktno se ugrožava bezbednost ne samo zaposlenih u medijima, već i drugih institucija i građana koji se nalaze pod udarom sličnih pretnji.

Ne propustiteDruštvoDOJAVA O BOMBI U KURIRU: Zgrada evakuisana, u toku detaljan pretres
IMG_20251207_112852.jpg
Društvo"Nisam mogao da verujem šta vidim! Svinjski narezak muslimanima. Još jedna ujdurma naših": On je razmenio tela ubijenih u tunelu po kom su snimljena "Lepa sela"
radovan bogojevic privatna arhiva marko karovic.jpg
DruštvoNEKO PROĐE ZA 10 MINUTA, NEKO ČEKA SATIMA: Pravila se menjaju iz sata u sat?! Šta je EES i šta vam traže na granici?
EES sistem -fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju i skeniranje pasoša na graničnom prelazu
DruštvoZabrana telefona u svim školama u Srbiji! Đaci neće koristiti mobilne ni na odmoru, svi detalji predloga Zaštitnika građana
zoran pašalić i deca koja gledaju u telefone