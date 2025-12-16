LAŽNA DOJAVA O BOMBI U KURIRU: Zgrada pregledana, zaposleni se vratili na radna mesta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a kontradiverzione ekipe MUP-a izvršile su detaljan pregled objekta.
Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen.
Nakon završenog pregleda, utvrđeno je da je dojava o bombi bila lažna, objekat je proglašen bezbednim, a zaposleni su se vratili na svoja radna mesta.
Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva odlučnu reakciju nadležnih institucija.
Apelujemo na nadležne institucije da identifikuju i sankcionišu odgovorno lice, jer ovakvim postupcima direktno se ugrožava bezbednost ne samo zaposlenih u medijima, već i drugih institucija i građana koji se nalaze pod udarom sličnih pretnji.