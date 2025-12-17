Slušaj vest

Četvoro mališana iz sela Bođani u opštini Bač ove godine će praznike dočekati u novom, lepšem domu - i to zahvaljujući dobrim ljudima i poznatom humanitarcu Marku Nikoliću.

Stanojka (10), Željana (9), Mileta (7) i Milica (4) do sada su živeli sa bakom i dekom u veoma teškim uslovima, na rubu egzistencije.

Otac je preminuo, a majka ih je napustila, ostavljajući ih u gotovo beznadežnoj situaciji.

Stanojka (10), Željana (9), Mileta (7) i Milica (4) su do skora živeli u veoma teškim uslovima.

Njihova potresna sudbina dotakla je mnoge ljude širom Srbije, a Marko Nikolić lično je pomagao u izgradnji kuce.

Danas, deca imaju topao, sređen i udoban dom, sa sopstvenim sobama i krevetima.

Umesto tuge u očima sada imaju nadu, a u novom domu vladaju toplina, sigurnost i mir.

Pogledajte kako izgleda novi dom Jovanovića.

Četvoro mališana iz Bača koji je živelo u teškim uslovima dobilo novu kuću.

- Još jedna nova kuća u nizu. Uselili smo porodicu Jovanović. Konačno. Pred Novogodišnje praznike, ono najvažnije je pobedilo - toplina nad hladnoćom, nada nad strahom. Ova porodica neće dočekati zimu u neizvesnosti, već praznike u toplom domu, sa mirom, sigurnošću i dostojanstvom. Hvala svim dobrim ljudima koji su učestvovali, pomogli, verovali i pokazali da humanost nema rok trajanja. Ovo nije samo krov nad glavom - ovo je novi početak. Kada se ljudi ujedine, hladnoča nema šansu. Srećni praznici, iz toplog doma - poručio je humanitarac Marko Nikolić, objavivši emotivan snimak na Instagramu.

Podsetimo, mališanima je otac iznenada preminuo minule godine i to na svoj 48. rođendan, a majka ih je napustil i odrekla ih se kad je najmlađe dete imalo osam meseci.

- Mališani su ostali sa babom i dedom. Međutim, da bi bilo još teže baka je nedavno imala operaciju srca i trenutno je u bolnici. Deka je taj koji je preuzeo brigu o deci, ali i on ima zdravstvenih problema. Trudi se da im obezbedi sve za normalan život, ali je teško - ispričao je za Kurir tada Nikolić.

Mališani su do skora živeli na rubu egzistencije.

Težak život porodice Jovanović iz Bođana

Baka i deka konačno mogu da odahnu, a deca ne skidaju osmeh sa lica. Sobe su čiste i lepe, nameštaj je nov, a dvorište spremno za igru. Za mališane iz Bođana ovo je prava čarolija pred praznike - život pun topline i sigurnosti, koji do sada nisu poznavali.

Ova priča je još jedan dokaz da humanost i solidarnost menjaju živote - i to bukvalno preko noći.