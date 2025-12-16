Slušaj vest

U rubrici "verovali ili ne", vraćamo se u 1970. godinu, kada je jedan Šapčanin, Miloš Jovanović, uspeo da uđe u neslavnu istoriju domaće snalažljivosti - proglasivši sopstvenog sina mrtvim, i to bez konsultacije sa sinom, lekarom ili zdravim razumom.

Naime, Miloš, tada nastanjen u Čortanovcima, potrošio je nešto više novca nego što bi porodični budžet odobrio, pa je rešio da svojim finansijskim mukama priđe kreativno: opštinu Inđiju će, mislio je, da ubedi da mu dete nije više među živima. Iako je dete u tom trenutku trčalo, igralo se i verovatno jelo šljive iz komšiluka.

Miloš je tako u opštini zatražio pomoć za sahranu "pokojnog" sina. Sistem mu je, kao i danas povremeno biva, poverovao - pa je dobio oko 15.000 dinara i garantno pismo za sanduk. Međutim, pošto mu to nije bilo dovoljno, pokušao je da se izbori i za "još samo malo" pomoći. Tu se, međutim, njegova genijalna prevara raspala kao kartonski kovčeg.

Šef mesne kancelarije otišao da izjavi saučešće, a onda...

Šef mesne kancelarije, bolećiv, ali radoznao, odlučio je da ode do Miloševe kuće i izjavi saučešće. Tamo ga je dočekala zbunjena supruga, koja je, kad je čula da joj je dete navodno preminulo, počela da kuca u drvo - ne iz sujeverja, već čiste zbunjenosti - jer je sin bio potpuno živ, zdrav i gladan ručka.

Miloš je ubrzo stigao kući i pokušao da se brani poznatom parolom: "Nisam ja ništa znao." Nažalost po njega, znao je kako da potroši 15.000 dinara.