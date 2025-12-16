Slušaj vest

Ona je dodala i da je broj nezaposlenih lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na kraju oktobra, ove godine manji za više od 50 odsto, u odnosu na kraj oktobra 2015. godine.

Kako je naglasila to je rezultat odlučnih, opravdanih i uspešnih reformskih procesa koje Srbija sprovodi godinama unazad u oblasti rada i zapošljavanja.

Navela je da je u našoj tradiciji rad uvek bio više od ekonomske kategorije, bio je izraz slobode, merilo dostojanstva i dokaz čvrstine i samoodrživosti jedne nacije i istakla da Srbija stoji uz onoga ko radi i onoga ko traži priliku da radi.

Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da je Nacionalna služba za zapošljavanje uvek bila i ostala ključni oslonac aktivne politike zapošljavanja i da je njena najveća snaga u neposrednoj vezi sa stvarnim životom.

Podsetila je i na važnost programa "Garancija za mlade", ističući da je to u našoj zemlji jedan od najvažnijih instrumenata politike zapošljavanja.

- Država koja ne ulaže u mlade, odriče se sopstvene budućnosti. Zato naša zemlja sistemski radi na podizanju stope zaposlenosti, a pre svega na otvaranju perspektiva za mlade ljude - navela je i dodala da gradeći svoju mladost, Srbija gradi sebe.

Kako je naglasila, od 1. januara 2024. godine do 31. oktobra 2025. godine, u Garanciju za mlade uključeno je više od 17 hiljada mladih.

Ističući da je programske mere prošlo više od 12 hiljada njih, a da je čak preko 8 hiljada mladih, dobilo kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, obuke i sticanje prvog radnog iskustva, Đurđević Stamenkovski je naglasila da to znači da mladi u Srbiji dobijaju priliku da rade, da se ostvare i da svoju budućnost vežu za sopstvenu zemlju.

Navela je i da, paralelno sa ovim merama, Srbija sprovodi duboke sistemske reforme, da radi se na izmenama Zakona o radu, a u pripremi je i Zakon o radnim praksama.