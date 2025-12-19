Pacijenti kažu da simptomi traju i do dve nedelje

Mutirani virus gripa hara Srbijom! Dominantni tip AH3N2 ispraznio je škole i vrtiće, dok su ambulante prepune dece s temperaturama i do 40 stepeni, a traju i po deset dana.

Roditelji masovno dele dramatična iskustva i tvrde da ovakav virus ne pamte...

- Sin od četiri godine je sedam dana imao temperaturu 39/40. Dobio je i antibiotik i - ništa. Tek osmog dana - 37,5, i evo, deveti dan konačno nema temperaturu - požalila se jedna Sanja na Fejsbuk grupi Novosađanke, a Petra je dodala:

Jedan od simptroma gripa je temperatura preko 39

- Šest dana temperatura, slivanje niz grlo i produktivan kašalj. Temperatura ide do preko 39,5. Od terapije samo brufen, a on jedva da spusti temperaturu.

Komentari su se samo nizali.

- Prvo ćerka šest dana imala temperaturu, onda ja "umirala" sedam dana. Mislila sam da će mi zubi ispasti kakve sam bolove imala. U životu nisam bila ovako bolesna.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da je reč o mutiranom virusu gripa, koji se znatno lakše širi i izaziva težu kliničku sliku.

Mutirani virus se lakše širi, kaže dr Milićević.

- Neki ga zovu supervirus, neki Frankenštajn, a u pitanju je varijacija gripa. Imuni sistem, naročito kod dece, ne prepoznaje te varijante, pa ne može odmah da reaguje. Zato su temperature visoke, simptomi teški, a oporavak sporiji - objašnjava dr Milićević i dodaje da je u cirkulaciji i virus gripa tipa A i tipa B, a, kako kaže, naročito A ima više varijanti:

- Jako lako se šire, a oporavak, koji je ranije trajao do pet dana, sada obično traje od pet do 10. Simptomi su jako visoke temperature, bolovi u rukama i nogama, kašalj, curenje nosa, glavobolja, slab apetit, a ponekad i dijareja.

Oporavk traje od pet do 10 dana.

Inače, prema izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, na teritoriji glavnog grada u periodu od 8. do 14. decembra od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela je 17.251 osoba, što je za 38 odsto veći broj obolelih u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju.

Dr Slavica Maris, specijalista epidemiologije u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, rekla je da najveći udeo među obolelima čine deca uzrasta od pet do 19 godina (oko 48 procenata).

- Potom sledi radno sposobno stanovništvo, oko 26 procenata, a najmlađi uzrast, od nula do četiri godine, zastupljen je sa 20,7 odsto. Ako govorimo o obolevanju sličnom gripu, tu nam je još veći porast - 43,2 posto, ima 850 registrovanih obolelih tokom prethodne nedelje, a dve nedelje pre toga je bilo upola manje, otprilike 530. Dominantan tip je AH3N2, koji je pretrpeo nekoliko promena počev od avgusta ove godine. Ostavlja duže posledice, hroničan umor traje duže, klinička slika traje duže - objasnila je doktorka.

Raste broj obolelih od gripa

Saveti za roditelje i obolele

- Izolacija je ključ - dete ili odrasli koji imaju visoku temperaturu i simptome gripa treba da ostanu kod kuće dok se ne oporave.

- Ležanje i odmor - organizmu su potrebni san i mir da bi se izborio sa virusom.

- Provetravanje prostorija - redovno otvaranje prozora i svež vazduh smanjuju koncentraciju virusa u prostoriji.

- Higijena ruku i maramica - maramice odmah bacati, često prati ruke sapunom i vodom.

- Unos tečnosti i vitamina - dovoljno tečnosti i voća, tj. namirnica bogatih vitaminom C, pomaže imunom sistemu.