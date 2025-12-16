Slušaj vest

U našoj zemlji sutra u jutarnjim satima slab mraz, a u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost. Tokom dana malo i umereno, a na istoku Srbije i pretežno oblačno. Ponegde se očekuje i kiša, koja se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije u jutarnjim satima lokalno može i smrzavati na tlu.

- Vetar slab do umeren, ujutru i pre podne na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, a najviša od 6 do 13, na istoku zemlјe oko tri. Uveče i tokom noći u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka ponovo niska oblačnost i formiranje magle - najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao:

Vreme narednih dana

Nastavlja se maglovito vreme Foto: Jakov Milošević

- Do kraja ove i početkom naredne sedmice zadržava se suvo i stabilno vreme.Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale. U utorak u drugom delu dana jače naoblačenje koje će usloviti kišu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć i sneg.

Ivan Ristić rekao je da će temperatura narednih dana polako rasti s tim što će krajem nedelje početi da duva košava.

Sneg posle 24. decembra

Ivan Ristić najavio promenu vremena posle 24. decembra Foto: Pink Printscreen

- Maksimalne će biti oko deset stepeni, a oko 24. ili 25. decembra kreće ogromna promena vremena. Menja se sinoptička situacija iznad Evrope, stvara se skandinavski anticiklon "blok" i dolazi hladan vazduh sa istoka i severoistoka Evrope tako da će temperatura u tom periodu biti u postepenom padu i baš oko dočeka Nove godine. Maksimalna temperatura će biti -1 ili -2 stepena i imaćemo mraz skoro svaki dan, a očekuje se i pojava snega - kazao je Ristić na TV Pink i precizirao da će kiša koja će padati pomenutog datuma polako preći u susnežicu i sneg pa je oko Nove godine moguć samo sneg i u nižim predelima:

Hladan januar

Čeka nas hladni januar Foto: Jakov Milošević