Izrada prve strategije demografskog razvoja Srbije za period 2026-2036, sa projekcijama do 2050. godine, zvanično je započeta i time je demografija prvi put jasno definisana kao ključni razvojni prioritet naše zemlje.

Ovo je poruka ministarke za brigu o porodici i demografiju Jelene Žarić Kovačević na trećoj konferenciji "Srbija - naša porodica", posvećenoj demografskom razvoju, savremenim pronatalitetnim merama i porodičnim politikama usmerenim na jačanje porodice i unapređenje podrške roditeljstvu, uz učešće više od 400 predstavnika državnih institucija, lokalnih samouprava, akademske zajednice, kao i međunarodnih organizacija, ali i zvaničnika iz inostranstva, koji su izneli ono najbolje iz svojih zemalja što bi moglo da bude implemetirano u naš sistem kako bi već na narednom popisu stanovništva celokupna slika bila umnogome optimističnija.

Premijer Đuro Macut je na otvaranju naglasio da nema važnijeg pitanja od demografije. Podsetio je da je nedavno prvi put formiran i Savet za porodicu i demografiju, kao najviši koordinacioni mehanizam za demografsku politiku.

Bitno obrazovanje i zdravlje

- Zadatak je praćenje stanja u populaciji i predlaganje efikasnih mera uz usklađivanje politika svih relevantnih resora - rekao je premijer.

Macut je dodao da demografski izazovi prevazilaze granice jedne države, zbog čega je neophodna stalna razmena iskustava i konkretnih rešenja sa drugim zemljama.

- Jedno od važnih pitanja, pored populacionih i podrške porodici, biće i jačanje politika koje se tiču zdravlja nacije. Ulaganje u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, jačanje svesti o prevenciji, nastavak ulaganja u najsavremeniju dijagnostiku i lekove od životne važnosti neophodni su za zdravu naciju, stabilne porodice i stabilno društvo. Najvažnija i dugoročna investicija jeste ulaganje i u obrazovni sistem, koji je još jedan od temelja održivog demografskog razvoja.

Ministarka Žarić Kovačević je rekla da se izradom prve strategije demografskog razvoja Srbija jasno i odlučno opredelila da demografiju postavi u sam vrh svojih razvojnih projekata.

- Demografija ne trpi kratke rokove. Ona zahteva stabilnu, predvidivu i dugoročnu državnu podršku, nezavisnu od političkih ciklusa.

Mere moraju da budu brže

Istakla je da Srbija prvi put dobija telo koje će imati zadatak da usklađuje politike svih relevantnih resora, čime Savet za porodicu i demografiju postaje glavni nosilac demografske politike u zemlji.

- Cilj je da mere za porodice budu brže, usklađenije i usmerene na stvarne potrebe građana. Da Srbija bude zemlja u kojoj se deca rađaju i u kojoj mladi imaju perspektivu da žive, rade i ostanu.

Održana su tri panela, a uz ministarku Žarić Kovačević, učestvovali su, između ostalih, dr Hanko Balaž, mađarski ministar za kulturu i inovacije, dr Bahar Muradova, predsedavajuća azerbejdžanskog Državnog komiteta za pitanja porodice žena i dece, te Jakup Beriš, stalni predstavnik Programa UN za razvoj u Srbiji.

Izložba Ekspo 2027

Premijer Đuro Macut i ministarka Jelena Žarić Kovačević pre konferencije su obišli u Sava centru prezentaciju izložbe Ekspo 2027 uz izložbu rukotvorina članica udruženja žena.

