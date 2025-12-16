Slušaj vest

Znate li po kome je legendarni Velimir Bata Živojinović dao ime svom sinu Miljku? Učinio je to iz ogromnog poštovanja i prijateljstva sa sinom te osobe. A i taj sin je bio više nego poznat...

Čovek po kome je slavni glumac nazvao svoga naslednika bio je učitelj. Rodom iz Vilusa kod Nikšića. Više puta ranjavan u ratovima od 1912. do 1916. Ostao je i bez desne ruke. A kada je Austrougarska okupirala Crnu Goru interniran je u logor.

Po završetku Prvog svetskog rata postao je član zabranjene KPJ, a 1932. premešten je iz rodnog kraja na učiteljsku službu u Sarajevo. Već su mu bila rođena tada oba sina i Stevan i Veljko.

Miljko Bulajić Foto: Printscreen

Možda bi ova dva imena pomogla da povežete o kome se radi - ko je taj Miljko?! Obojica sinova su mu u kasnijim godinama bili znani od Triglava do Đevđelije, a i šire, posebno Veljko.

Iz Sarajeva je izbegao sa porodicom uoči Aprilskog rata u svoje selo, učesnik je Trinaestojulskog ustanka 1941. godine. Preminuo je 1973. u Sarajevu, i četiri dana kasnije sahranjen u Vilusima.

Njegov Veljko je već bio snimio svoj najpoznatiji film "Bitka na Neretvi", nominovan i za Oskara.

Da, Bata Živojinović je svom sinu dao ime po ocu Veljka Bulajića, sa kojim je bio izuzetan prijatelj.

Miljko Živojinović je dobio ime po ocu Veljka Bulajića Foto: Printscreen/Facebook

A na to je na Fejsbuku podsetio i Miljko Živojinović objavivši fotografiju uz poruku:

- Sa rediteljem Veljkom Bulajićem u Parizu. Po njegovom ocu sam dobio ime. Prijateljstvo za ceo život!