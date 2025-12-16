Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prisustvovala je danas osmom godišnjem susretu predstavnika institucija za zaštitu prirode pod nazivom „Partnerstvom ka zaštiti prirode“.

Pavkov je rekla i da kada sumira urađeno, da su u brojnim zaštićenim područjima vidljivi stabilniji ekosistemi, bolja usklađenost ljudskih aktivnosti sa održivim korišćenjem, unapređena infrastruktura, što doprinosi višem stepenu zaštite i razvoju održivog turizma.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Svi mi zajedno činimo jedan mozaik - upravljači, Ministarstvo zaštite životne sredine, lokalne zajednice, naučne institucije, nevladine organizacije i privatni sektor. Upravo ovo partnerstvo između nas je most sa čvrstim temeljima između visokog stepena zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursaˮ, rekla je Pavkov dodajući da će Ministarstvo istovremeno ostati posvećeno širenju teritorije pod zaštitom, ali i obezbeđivanju što većih sredstava za brigu o zaštićenim područjima od nacionalnog interesa.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Izuzetni smo posvećeni povećanju teritorije pod zaštitom, a o tome govori i činjenica da smo u 2025. godini posebnu pažnju posvetili upravo istraživanjima kako bi stavili pod zaštitu nova područja. Zadovoljna sam što smo uspeli da, samo od aprila 2025. godine, donesemo tri uredbe kojima smo proglasili još tri nova zaštićena područja, a to su Predeo izuzetnih odlika ,,Planina Jelicaˮ, Specijalni rezervat prirode ,,Zlatarˮ i Spomenik prirode ,,Prebreza-paleontolopki lokalitet“. Ono što je takođe važno, jeste što iz godine u godinu povećavamo i izdvajanja za njihovo očuvanje.

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine