U Ambasadi Republike Srbije u Bernu održan je radni skup više od 50 predsednika i predstavnika srpskih udruženja i klubova koji deluju u Švajcarskoj. Skupu su se obratili ambasador Srbije u Švajcarskoj dr Ivan Trifunović generalni konzul Srbije u Cirihu Mihajlo Šaulić i predstavnica Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske Melani Šmuc.

Zvaničnici Srbije istakli su značaj zajedništva, umrežavanja i aktivne uloge srpske dijaspore kao važnog mosta između Srbije i Švajcarske, pohvalivši visok stepen integracije naših građana uz očuvanje jezika, kulture i tradicije. Ambasador Trifunović najavio je i obeležavanje 110 godina diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske 2026. godine, uz poziv udruženjima da se aktivno uključe.

Ambasada Srbije u Bernu okupila srpska udruženja u Švajcarskoj Foto: Ambasada Srbije u Bernu

Ambasada Srbije u Bernu upriličila je i svečani ručak u čast Njegovog Preosveštenstva Episkopa švajcarskog g. Andreja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, uz poruku da će Ambasada i ubuduće snažno podržavati srpsku zajednicu i njene institucije u Švajcarskoj.

