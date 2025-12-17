Slušaj vest

U rejonu mirnodopskog razmeštaja Mešovite artiljerijske brigade u Nišu u toku je obuka pripadnika jedinice na samohodnim top-haubicama 155 mm B-52 M-15 "nora".

Obuka se realizuje s ciljem očuvanja dostignutog stepena sposobnosti i unapređenja individualne i kolektivne obučenosti u brigadi. Posluge oruđa uvežbavaju posedanje vatrenog položaja, prevođenje borbenih sredstava iz marševskog u borbeni položaj, uočavanje ciljeva i zauzimanje elemenata za gađanje u zadatim normama.

Potporučnik Maja Stojiljković, zamenik komandira samohodne topovsko-haubičke artiljerijske baterije, ističe da je za uspeh u operaciji uz pravilno rukovanje oruđem izuzetno važno i dobro poznavanje taktike.

- Samohodna top-haubica je tehnološki napredna i automatizovana, a na poslugama je da maksimalno iskoriste sve njene mogućnosti. Obuka nije samo izvršenje gađanja, već uključuje i taktičke radnje, kao i održavanje sistema, poznavanje funkcija i pravilno donošenje odluka - istakla je potporučnik Stojiljković.

Borbene posluge u nastavku očekuju kompleksniji sadržaji obučavanja na terenu i programska gađanja, na kojima će biti u prilici da pokažu taktičku i vatrenu osposobljenost za realizaciju zadataka u borbenim dejstvima.

Značaj uvođenja ovog savremenog naoružanja u operativnu upotrebu u Vojsci Srbije ogleda se u unapređenju borbenih mogućnosti Mešovite artiljerijske brigade, odnosno sposobnosti da pruži pouzdanu, brzu i preciznu artiljerijsko-raketnu podršku jedinicama Kopnene vojske u izvođenju operacija.