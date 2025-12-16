Asocijacija novinara Srbije (ANS) izražava duboku zabrinutost zbog današnje dojave o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se nalaze redakcije "Kurira", "Monda" i "Espresa", zbog čega je morala biti sprovedena hitna evakuacija svih zaposlenih i privremena obustava rada .

- Ovakvi akti predstavljaju direktno ugrožavanje bezbednosti novinara i medijskih radnika i napad su na slobodu medija. ANS sa zabrinutošću podseća da ovo nije prvi incident te vrste i da su nedavno zaposleni u redakciji "Kurira" primili i pretnje smrću. Zato ​pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno Tužilaštvo da hitno i temeljno istraže ovaj i sve prethodne slučajeve pretnji medijskim radnicima, identifikuju počinioce i procesuiraju ih u skladu sa zakonom - navodi se u saopštenju.