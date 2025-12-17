Ovo pravo, kako je objasnila, utvrđuje se jednom roditelju koji živi sa detetom i nepodsredno neguje dete sa smetnjama u razvoju koje je, u zadovoljenju svojih osnovnih životnih potreba, potpuno zavisno od pomoći i nege drugog lica, ili dete kojem je zbog održavanja života neophodno pružanje specifične nege izvođenjem medicinskih, odnosno tehničkih zahvata za koje je roditelj osposobljen, a zbog te nege nije u mogućnosti da radi i ostvaruje prihode. Zahtev se podnosi Odeljenju za društvenu delatnost a razmatra ga posebna komisija u kojoj mora biti najmanje pet članova, a među njima pravnik, defektolog i lekar specijalista. Rok za odlučivanje je 30 dana od momenta podnošenja zahteva. Pravo na mesečnu novčanu naknadu roditelju-negovatelju ne isključuje pravo dete i roditelja na druge vrste pomoći i podrške grada Loznice iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Roditelju-negovatelju, kako je obrazloženo, isplaćuje se njegova mesečna naknada, a deo naknade koji se odnosi na obavezno osiguranje na račun PIO fonda. Ukoliko porodica ima više dece sa takvim potrebama novčana naknada može se ostvariti samo za jedno. Neki od uslova za ostvarenje ovoga prava su da je roditelj državljanin Srbije, da najmanje tri godine ima prijavljeno prebivalište na teritorije Loznice, kao i da je nezaposlen jer zbog nege i brige o detetu ne može da radi. Za ovu namenu je za narednu godinu u budžetu obezbeđeno 12 miliona dinara.