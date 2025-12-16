Slušaj vest

- Mislim da je rekordno niska nezaposlenost dokaz da se Srbija pokrenula. Kada vi kažete 8,2 procenata nezaposlenosti u našem društvu, vi svakako u komparaciji sa nekim prethodnim periodima možete da konstatujete da je to rezultat kojim treba da se podičimo - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je svako radno mesto koje je omogućeno određenim podsticajima ili subvencijama prilika za čoveka da ostane u mestu u kom se rodio.

- To je zapravo suština opstanka naše privrede, naše demografske otpornosti, i to je suština naše budućnosti. Želimo da nastavimo sa našim programima koji su usmereni ka teže zapošljivim kategorijama, da povedemo računa i o onim radnicima koji određenom prekvalifikacijom mogu da stignu do još boljeg radnog mesta, i kako bi tu zapravo dali svoj maksimum - rekla je ministarka, i zaključila:

- Želimo da sa jednim potpuno savremenim pristupom osvežimo zapošljavanje kao važan nacionalni zadatak od pamtiveka pa i danas. 

