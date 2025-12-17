Slušaj vest

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Marka Vićentijevića (2016).

Marko je rođen 12.08.2016. godine u Beogradu, prevremeno sa svega 1900 grama. Odmah po rođenju je aspiriran, ventiliran, intubiran i na taj način mu je stabilizovano stanje. Na odeljenju neonatologije je proveo mesec dana.

Marko je na rođenju pretrpeo veliku traumu što je za posledicu imalo krvarenje u mozgu II stepena i retiopatiju III stepena. Uspostavljene su mu dve dijagnoze, cerebralna paraliza i strabizam.

Budi human Foto: Kurir Televizija

Marko je dečak od pet godina koji može da sedi ali su mu leđa kifotična. Stoji uz samopridržavanje. Mentalno je očuvan ali motorički u jako lošem stanju. Leči se u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu.

Da bi Marko napredovao u lečenju, jednog dana napravio svoj prvi korak potrebni su intenzivni fizikalni teretmani i rehabilitacija. Sredstva su mu potrebna i za specijalističke i kontrolne preglede, operativne zahvate, za defektološke tretmane, ortopedska pomagala, laboratorijske analize, lekove, suplemente, medicinski potrošni materijal.

Za Markove prve korake! Budimo humani!

Pomozimo Marku!

Pošalji broj 1183 na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001292422-67

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun:

160-6000001292701-06

BAN: RS35160600000129270106

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

