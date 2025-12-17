Slušaj vest

Cena ribe je već tradicionalno skočila pred Nikoljdan, kao i potražnja za gotovim proizvodima, što je izazvalo prebukiranost u ribarnicama.

Ponuda je raznovrsna, ali se vidi da su cene više nego ranije, a interesovanje je veliko.

Ekipa Kurira prošetala je Đeram pijacom, a kako nam je jedan od prodavaca rekao gužve su ogromne:

- Velika je gužva, već smo danima puni. Trenutno nema mesta za nove porudžbine gotovih proizvoda.

Cena ribe Foto: Kurir Televizija

Pitali smo i šta se najviše kupuje za Nikoljdan:

- Najviše se kupuju pastrmka, šaran i oslić, dok tokom nedelje najbolje ide skuplja morska riba. Na pijaci je dosta ljudi i velika je potražnja ne samo za ribom, već i za svim posnim proizvodima.

Kako smo čuli od vlasnika ribarnice, trenutno više nema mesta za porudžbine i oni su već unapred popunjeni.

Subotica

Međutim, na severu Srbije je znatno povoljnije. Pastrmka se na mlečnoj pijaci u Subotici može kupiti po znatno nižoj ceni. Računica pokazuje da je za jednu osobu potrebna manja količina ribe, pa se ukupni troškovi lakše planiraju.

U Subotici ne postoje liste čekanja, iako je potražnja velika. Ljudi se raspituju o cenama i kupuju, naročito zbog Nikoljdana, ali i zbog katoličkog Božića koji sledi. Oslić je znatno povoljniji nego u prestonici. Cene se nisu značajno menjale u odnosu na prethodne dane.

Riba pečenje Foto: Kurir Televizija

Čačak

Takođe, u Čačku na Zelenoj pijaci i u ribarnicama oko pijace, cene sveže ribe ostale su na prošlogodišnjem nivou. Najčešće se kupuju šaran i pastrmka. Pripremljena i pržena riba je znatno skuplja. Poslednjih godina, specijalitet na slavskim trpezama je dimljeni šaran, koji zahteva dodatnu pripremu. Gotov dimljeni šaran može dostići cenu sličnu mesu. Iako riba nije poskupela, usluge pripreme jesu.

Porudžbine iz restorana

Tradicionalno, ugostitelji u Čačku imaju mnogo posla, jer veliki broj domaćinstava kompletnu slavsku trpezu naručuje iz restorana, uključujući morske plodove i morsku ribu. Te cene su znatno više od pijaca. U proseku se kupuje veća količina ribe, a smatra se da je određena količina sveže ribe dovoljna za nekoliko gostiju nakon pripreme.

Važna informacija iz Čačka je da u ribarnicama više nema porudžbina, sve su stopirane. Oni koji su poručili na vreme imaće ribu na slavskom stolu, dok će ostali morati sami da se snađu u kućnoj pripremi.

Paprene cene ribe pred Svetog Nikolu! Na pijacama redovi, a porudžbine se više i ne primaju! Evo koliko ćete morati da izdvojite za posnu trpezu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs