Usame Zukorlić, lider Stranke pravde i pomirenja, preneo je jutros dobru vest iz Gaze.
"BOGU ZAHVALNI" Usame Zukorlić saopštio dobre vesti: Evakuisali smo jednu porodicu iz razrušene Gaze i spojili sa drugim delom porodice u Beogradu (VIDEO)
Zukorlić je na svom profilu na Fejsbuku napisao sledeće:
"Bogu zahvalni,
Evakuisali smo jednu porodicu iz razrušene Gaze i spojili sa drugim dijelom porodice u Beogradu. Nema više brige po živote za bar jednu porodicu. Toliko smo mogli.
Nadam se da ćemo pored velikog truda koji ulažemo uspijeti učiniti isto i za bošnjačke žene i djecu iz kurdskog kampa u Siriji"
Kurir.rs/Facebook
