Slušaj vest

Zukorlić je na svom profilu na Fejsbuku napisao sledeće:  

"Bogu zahvalni,
Evakuisali smo jednu porodicu iz razrušene Gaze i spojili sa drugim dijelom porodice u Beogradu. Nema više brige po živote za bar jednu porodicu. Toliko smo mogli.

Nadam se da ćemo pored velikog truda koji ulažemo uspijeti učiniti isto i za bošnjačke žene i djecu iz kurdskog kampa u Siriji"

Kurir.rs/Facebook

