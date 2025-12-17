Slušaj vest

Zdravlje ne bi smelo da ima cenu, ali u praksi - ono je sve skuplje. Iako većina građana Srbije ima obavezno zdravstveno osiguranje, realnost pokazuje da se sve više pregleda, dijagnostike i terapija obavlja u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Razlozi su najčešće dugi redovi, čekanje na specijalističke preglede i dijagnostiku, ali i potreba pacijenata da što pre dobiju odgovor i terapiju.

Dr Saša Milićević, pulmolog i pedijatar i Savo Pilipović, Udruženje pacijenata obolelih od melanoma govorili su o ovoj temi na Kurir televiziji:

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

- Ljudi često biraju privatnu praksu jer nema gužvi ali i naviknu se na lekare. Sećam se kada se stomatolog tek odvojio, svi smo se pitali ko će da ide privatno kod stomatologa, ali smo se navikli. Roditelji su i stalno u strahu da se deca ne zaraze sa još nečim i da se ne inficiraju - kaže Milićević.

Prema procenama, građani Srbije godišnje iz svog džepa izdvajaju stotine evra za privatno lečenje, što predstavlja ozbiljan finansijski teret, naročito za hronične bolesnike i porodice sa decom. Postoji i problem hroničnog nedostatka lekara u zdravstvenom sistemu, kao i medicinskih sestara o čemu je Pilipović i govorio:

- Ne postoji dovoljno termina da svi pacijenti u razumnom roku dobiju pregled i to dovodi do potrebe za zakazivanjem privatnog pregleda. Da nije bilo privatnih lekara za vreme korona virusa, imali bi smo još težu situaciju. Sreća pa smo imali dobar zdravstveni sistem. Neophodno je da uspostavimo vezu između državnog i privatnog zdravstva. Mislim da imamo veštačku provaliju i to nije dobro za nas pacijente. Mislim da tu malo ima i istorije, ljudi su naučeni da im je zdravstvo besplatno, međutim, zdravstvo mora da košta i ne može da bude besplatno.

Savo Pilipović Foto: Kurir Televizija

- Nije problem jedan pregled, svi će naći novac za njega. Problem je operacija. Ne mogu svi da nađu nekoliko hiljada eura za operaciju. Ti ulaziš kad je frka da obaviš pregleda, ali mi kao siromašno društvo ne možemo da zakažemo pregled, jer kako sad doći do termina u državnom sistemu.

775 dolara godišnje Srbi izdvajaju za privatne preglede

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 775 dolara godišnje svako od građana Srbije izvadi iz svog džepa za privatne preglede, o čemu je Zoran Ilić, predsednik Građanskog sindikata zdravlja i socijalne zaštite "Nezavisnost" i govorio:

- To je nedopustivo. Mi smo zdravstveno osiguranje smanjili, za razliku od Nemačke koja ima čak 17% odvajanja za zdravstveno osiguranje. Ukoliko se vratimo na staro zdravstveno osiguranja, onda bi trebalo da se izdvaja još 2%na račun poslodavca.

Foto: Shutterstock

Milićević kaže da se privatna i državna praksa moraju sjediniti:

- Zašto neko ne bi sa jednom knjižicom mogao sve?

Sa druge strane, Pilipović kaže da se zdravstveni sistem ne sme posmatrati kao teret i nepotrebni trošak:

- Zdravstvo je investicija u naše društvo ali džabe nam nova zgrada i nova oprema kada nema ko da radi. Taj nedostatak lekara se mora rešiti.

