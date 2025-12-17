Slušaj vest

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS)raspisala je danas konkurs za prijem u stalni radni odnos 74 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove u Srbiji.

Kako su naveli, dve najmodernije kazneno-popravne ustanove u zemlji, KPZ u Kragujevcu i KPZ Pančevu, primiće u stalni radni odnos 27, odnosno 22 komandira. Jedan od najvećih zavoda u zemlji, Kazneno-popravni zavod u Požarevcu (Zabela), zaposliće 15 komandira, dok će Okružni zatvor u Leskovcu dobiti pojačanje najbrojnije službe za još 10 pripadnika.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana i to do 5. januara 2026. godine (uključujući i 5. januar kao poslednji dan za slanje prijava). Konkurs je objavljen na internet adresi Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs ( https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/19004/javni-konkurs-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-upravi-za-izvrsenje krivicnih-sankcija.php ), portalu e-uprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu „Poslovi“.

Uprava je raspisala konkurs u septembru za prijem 26 komandira u, takođe, četiri zavoda i to u Okružnom zatvoru u Beogradu, koji je i najveća pritvorska jedinica u zemlji, Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu i Okružnom zatvoru u Subotici.

Od 2021. godine Uprava je zaposlila 641 pripadnika Službe za obezbeđenje - najbrojnije službe u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

U novembru prošle godine raspisan je konkurs za prijem 52 pripadnika Službe za obezbeđenje u osam kazneno-popravnih ustanova, dok je dva meseca ranije raspisan konkurs za zaposlenje 73 komandira u 12 zavoda.

