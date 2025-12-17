Slušaj vest

Renato Grbić, poznati alas sa Dunava i ugostitelj iz konobe kod Pančevca, juče je proslavio rođendan. Širom regiona je poznat jer je spasio čak 33 života koji su lako mogli da budu prekinuti posle skokova sa pomenutog mosta, a ovim povodom mnogi korisnici društvenih mreža su mu čestitali rođendan.

- Ovakvi ljudi zaslužuju više pažnje. Živ i zdrav bio, veliki čoveče - glasila je jedna objava na Reditu.

Za svoj 60. jubilarni rođendan Grbić je poručio da je život samo jedan, da je dragocen i da je svaki problem rešiv.

Spasavanje ubice

Grbić je svojevremeno pričao da mu je u sećanju duboko ostalo spasavanje Ljiljane Mitić, koja je 2010. godine ispred restorana "Madera" ubila bivšeg supruga, i njegovu ćerku, a zatim pokušala i sama da se ubije skokom sa Brankovog mosta. Plutala je do Pančevca.

Renato Grbić spasao više od 30 života Foto: Dex_photo/Shutterstock, Kurir

- Ubila ih je zbog smrti njihovog zajedničkog sina, koji je preminuo od narkotika. Krivila je muža za njegovu smrt, pa je htela da mu nanese bol. Ne znate kako je kad vadite dvostrukog ubicu. Sve je drugačije. Spasavate nekog ko je ubio dve nevine osobe. To mi je bilo najupečatljivije. Slike Ljiljaninog vađenja iz vode, vožnja u čamcu do Konobe, pa mnogo policije i sve ono što se dešavalo u Konobi nakon toga... To mi je stavlja pečat na sve - pričao je Renato.

Dodao je da je sa dve osobe koje je spasao u stalnom kontaktu.

Jedan je život

- Život nema reprizu i svaki problem je rešiv. Porodica je vrlo bitna u svemu tome, da prepozna. Jedna dobra priča ili priča sa stručnjakom mislim da rešava više od 50 odsto takvih situacija. Kada su ljudi odbačeni od porodice, od društva, kad nemaju nikoga za sebe, onda čujemo rečenice koje su oni govorili: "Pa, šta mi drugo preostaje, nego da se ubijem" - kazao je Renato.

Čestitke na mrežama povodom rođendana Foto: Redit Printscreen

Neizmernu ljubav koju ima pruža unicima, a oni mu, kakoje istakao, daju snagu.

- To su moji anđeli, moj život i moja snaga. Najsrećniji bih bio da nema više pokušaja samoubistava. Da slavimo rođenja i krštenja, da prođe ovo ludilo od korone, pa da nastavimo život lepše i mnogo bolje nego što smo imali do sada.