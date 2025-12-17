Slušaj vest

Teška nezgoda dogodila se 12. decembra u jednoj beogradskoj osnovnoj školi, kada je dete palo sa drugog sprata, nakon čega je sa povredama prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Prema informacijama koje je otac dečaka, Filip Marinković poznati barber, podelio na društvenim mrežama, dete se u trenutku nesreće spuštalo niz gelender, izgubilo ravnotežu i palo. Dečak je u trenutku dolaska Hitne pomoći bio svesan, ali nepomičan.

- Dobijam poziv od profesora veronauke, javlja da mi je dete palo. Ostavljam sve u salonu i dolazim do škole. Dete leži nepomično, ali svesno. U 12h dolazi Hitna pomoć, ustanovili smo odmah da ima prelom noge, a za ostalo nismo bili sigurni. Odvoze ga u Tiršovu, ja sa direktorkom škole Milenom sedam u svoj auto i pratim sanitet. Gubim ih i prelazim da vozim suprotnom trakom. U Kneza Miloša kao po običaju haos, kao u špicu... Ženi ne smem ni da javim sta se desilo - napisao je Marinković na svom Fejsbuku.

Srce je tuklo kao nikada u životu, a u glavi je zavladao haos.

- Samo jedno mi je u mislima da stignem do njega, da mu budem blizu, da me vidi. Vozim, a ne znam ni kako sam prošao semafore, kako sam stigao (očekujem saobraćajne kazne) i briga me, kako sam uopšte disao taj dan koji je trajao kao večnost. U Tiršovu ulazim trčeći, pitam, tražim, glas mi drhti, ali se trudim da ostanem sabran.

0801printskrin-14.jpg
Dečak se spuštao niz gelender, izgubio ravnotežu i pao Foto: Screenshot

Konačno je ugledao svoje dete.

- Vidim ga. Leži. Gleda me. Taj pogled, uplašen, ali živ. U tom trenutku sve staje. Samo da je živ. Samo da diše. Lekari rade svoj posao, ja stojim sa strane, molim se u sebi kao nikada do tada. Ne tražim čuda, samo da mi dete bude dobro. U jednom trenutku, dok sedimo u hodniku bolnice, pogled mi pada na direktorku škole, Milenu. Stoji pored mene, ćuti, ali joj suze same teku. Ne pokušava ni da ih sakrije - napisao je otac dečaka i dodao:

- U tim suzama sam video iskrenu brigu, ljudskost i odgovornost. Tada sam shvatio da ovo nije samo naša bol, već trenutak koji pogađa svakog ko ima srce. Te suze su mi značile više nego hiljadu reči – značile su da moje dete nije samo broj, već dete o kome se brine i van kuće. Moj sin, moj jedinac, prošao je kroz iskušenje koje ne bi trebalo da doživi nijedno dete. A ipak, izašao je iz njega živ, svestan i sa verom da će sve biti dobro.

Ne propustiteDruštvoDirektor šabačke bolnice za Kurir: Dečak koji je pao sa drugog sprata škole u Bogatiću ima povrede glave, lica i grudnog koša! Hitno se transportuje za Beograd
1742848807636.jpg

Marinković kaže da će taj dan zauvek nositi u sebi kao zavet.

- Jer dete je svetinja. I nema ničega važnijeg od toga. Koliko si mali pred sudbinom, a opet zahvalan do neba kada shvatiš da te je Bog pogledao.Tog dana sam naučio da se sve u životu može nadoknaditi – i posao, i novac, i vreme... ali dete ne. On je moj svet. Moj smisao. Moj razlog.

Ruke su mu drhtale dok je uzimao telefon kako bi javio supruzi za nezgodu.

Kako da kažeš majci da joj je dete palo sa drugog sprata? Kako da izgovoriš te reči, a da joj ne slomiš srce? Glas mi puca, biram rečenice, skraćujem istinu, pokušavam da budem jak i miran, iako u sebi gorim. Kažem joj da je povređen, da smo u bolnici, da je svestan.

Ne propustiteDruštvoDečak koji je pao kroz prozor škole u Bogatiću hitno prebačen u ovu bolnicu u Beogradu! Teške povrede lica, glave i grudnog koša, lekari mu se bore za život!
1742848807636.jpg

Svaki izlazak lekara iz sobe mu je zaustavljao dah.

- Molim se tiho, bez velikih reči, onako kako se moliš kad ti je sve oduzeto osim vere. Govorim u sebi: "Bože, uzmi sve što imam, samo mi dete sačuvaj". Kada su rekli da ima "samo" prelom noge i da je sve ostalo u redu, osetio sam olakšanje i težinu u isto vreme. Olakšanje jer je moglo biti neuporedivo gore. Težinu jer znaš da bol tek dolazi, ali i zahvalnost jer si dobio još jednu priliku. Shvatio sam, mog sina je sam Bog pogledao. Spasio ga. Sačuvao. Rođen pod srećnom zvezdom. Tačka. Kraj - napisao je otac dečaka i dodao:

- Dok sam mu držao ruku, znao sam jedno - sve ćemo izdržati. On zbog svoje snage, ja zbog ljubavi. A taj datum 12.12. i hitna koja dolazi u 12h, ovaj strah i ova zahvalnost ostaće zauvek urezani u meni, kao podsetnik koliko je život dragocen i kako je dete svetinja. Bože zahvalan sam ti. I zahvalan ću ti biti do kraja mog života.

Ne propustiteDruštvoZamalo nastradao pokušavajući da napravi selfi na vagonu: Herojski napori lekara iz Tiršove da pomognu dečaku iz Užica
decak2.jpg
BeogradUŽAS U BARAJEVU, DEČAKU (10) PETARDA EKSPLODIRALA U ŠACI: Primljen u Tiršovu sa teškom povredom ruke, zadržan na odeljenju plastične hirurgije
hitna-pomoc-noc-2.jpg
BeogradDEČAK SE POSVAĐAO S DRUGARICOM U PARKIĆU, ONA POZVALA OCA: Detalji incidenta u Beogradu, poznato kakve povrede je zadobio osnovac
1207-zorana-jevtigc.jpg
BeogradDEČAK SA POVREDAMA GLAVE HITNO PRIMLJEN U BOLNICU U BEOGRADU: Policija ispituje ceo slučaj, evo na šta se sumnja
xxx01-news1-filip-plavcic-copy.jpg

Otac pretučenog dečaka u OŠ "Vuk Karadžić" apeluje: Pretio je ubistvom, a kuća im tik pored škole Izvor: Kurir televizija