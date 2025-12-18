Slušaj vest

U Srbiji danas ujutru mestimično slab mraz,magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne.

- U toku dana malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do četiri, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vreme za vikend i narednu nedelju

- Nastavlja se uglavnom suvo i stabilno vreme. U petak se, nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, tokom dana u većini mesta očekuju sunčani periodi, pa će i dnevne temperature biti u intervalu od osam do 14 stepeni. Za vikend više oblačnosti, naročito u nedelju, i dalje uz čestu maglu, a dnevne temperature u padu (od pet do osam stepeni) - navodi RHMZ i dodaje:

Oblačno vreme za vikend Foto: Jakov Milošević

- Početkom sledeće sedmice u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar (hladna košava). Magla i niska oblačnost u tom periodu biće češći u Timočkoj Krajini, na zapadu i jugu Srbije. U sredu (24.12.) prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama (kiša i sneg), a od četvrtka (25.12.) suvo, ali hladnije.

Zahlađenje oko Nove godine

Ivan Ristić dao je za Kurir dugoročnu prognozu do kraja zime u kojoj najavljuje jače zahlađenje i hladnije zimske mesece početkom godine.

- Veći deo godine temperatura će biti u granicama prosečnih vrednosti i deluje da se priroda polako vraća u normalu posle 2023. i 2024, kada smo postavili rekorde. Oko Nove godine, ali i pre, ubrzo nakon kalendarskog početka zime, očekujem jače zahlađenje i početak prave zime. Temperatura vazduha će pasti pred doček nove 2026. na maksimalne vrednosti od -2 do tri stepena i minimume u jutarnjim časovima od -7 do -2, uz slab i umeren mraz - najavljuje Ristić.

Ivan Ristić najavljuje zahlađenje krajem decembra Foto: Kurir Televizija

Naglašava i da sa zahlađenjem ima uslova da bude i snežnih padavina i očekuje se formiranje snežnog pokrivača, kao i njegovo povećanje.

Sneg za doček

- Velike su šanse da uđemo u novogodišnju noć sa snežnim padavinama i manjim snežnim pokrivačem. U ovakvim sinoptičkim situacijama, kada dolazi do prodora hladnog vazduha iz Rusije, dolazi obično i do formiranja ciklona u Sredozemlju, u Jadranskom, Jonskom i Egejskom moru, koji našoj zemlji donosi snežne padavine. Zato su velike šanse da za zimski raspust imamo sneg na planinama, ali i u nizijama. Od tog snežnog pokrivača će posle zavisiti minimalne i maksimalne temperature, odnosno, da li će biti jakog mraza u jutarnjim časovima i ledenih dana.

Moguć sneg za doček nove godine Foto: Kurir/T.Ilić

Što se tiče vremenskih izgleda za januar Ristić kaže da će se nastaviti hladan period i da će jače zahlađenje trajati sve do Svetog Jovana.

U januaru ledeni dani

- U pojedinim danima i dalje može padati sneg, a tamo gde se formira snežni pokrivač i bude veći, temperature će biti niske, i do -15 stepeni. Gde ne bude snežnog pokrivača minimalne temperature će biti -7 stepeni, a maksimalne između -5 i nula stepeni. Očekujemo ledene dane, ali ima uslova da temperatura pređe 0 stepeni, da bude oko tri stepena - kazao je Ristić i dodao:

- U trećoj dekadi januara bi malo otoplilo, temperatura bi bila do 10 stepeni. Ali ovo otopljenje ne bi dugo trajalo, zato očekujemo da i početak do sredine februara bude hladniji period. Padavina u vidu kiše, susnežice i snega bi bilo povremeno. Ne mogu da isključim ledene dane u prvoj polovini meseca, kada bi temperatura tokom celog dana bila niža od 0 stepeni, a uglavnom se očekuje da bude oko 0 stepeni.

Ledeni dani u januaru Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima pravi zimski meseci će biti upravo januar i februar.

- Tokom najhladnijeg perioda u Beogradu u jutarnjim časovima temperature mogu da budu i do -10 stepeni, pogotovo ako bude snežnog pokrivača, a u Srbiji se očekuje i do -15, -20 stepeni. Padavine, susnežica i sneg se očekuju u tom periodu u nižim predelima. Kraj februara bi mogao da bude topliji i tada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni.

Dugoročni modeli Ivana Ristića pokazuju da će u martu biti promenjivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilniijeg i toplijeg vremena.

Vreme u martu i aprilu

Kišovito proleće Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni. April je prethodnih nekoliko godina bio promenjiv, oko 20. aprila se ranije dešavalo da bude snežnih padavina, međutim, 2026. godine bi mogao da prođe bez snega. Moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega.

Naš sagovornik kaže da naredne godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, jer se tamo skoro uopšte neće topiti i "zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama".