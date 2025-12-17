Slušaj vest

Boj na Kosovu večita je i neiscrpna tema za istoričare, slikare, za stvaranje legendi i mitova, otkrivanje istine... Vele da Srbi jedini na svetu slave svoj poraz, veliča se žrtva Lazareva i junaka na Vidovdan, lome se koplja o tome da li su zvona na pariskom Notr Damu zvonila u čast srpske pobede, baš kao da li je Obilić zaista postojao... I postavlja se pitanje zašto Turci tu svoju pobedu ne slave ni dan danas?

Prof. dr Dragan Simeunović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka, preneo je svoja saznanja iz vojnog muzeja u Istanbulu gostujući na TV Hram.

Film Boj na Kosovu
Scena iz filma Boj na Kosovu Foto: Printscreen

- Preporučujem svakome da ode tamo, to je ogroman muzej, jer oni su vojnička nacija. U nizu slika koje prikazuju turske pobede, nedostaje slika Kosovske bitke. I kada sam pitao ženu koja nas je vodila, iskusni je kustos, ona je rekla to nije bila turska pobeda! - kazao je profesor, pa nastavio:

Anketa

Ko je pobedio u boju na Kosovu?

- Blago vama, ono što vi ne smatrate pobedom, mi stalno vekovima pominjemo kao težak poraz. Pa kaže: "Molim vas, mi smo izgubili dva vladara, jednog sultana i prestolonaslednika koji je trebao da bude ustoličen. I vojska se vratila". Niko od vojske nije ostao da zadrži parče teritorije, a hronike pokazuju su koplja bila oborena, da nije bilo timpana i zurli, i svega onoga što ide uz minimalne pobede! Dakle, apsolutno nije bila pobeda i slike nikad biti neće.

Boj na Kosovu
Knez Lazar predvodi srpsku vojsku Foto: Printscreen

 Kosovska bitka se odigrala po julijanskom kalendaru 15. juna 1389. godine. Osmanlije je predvodio sultan Murat I sa sinovima Bajazitom i Jakubom Čelebijom, a suprostavili su im se Srbi koje su pod svoju komandu okupili knez Lazar Hrebeljanović, Vuk Branković, Vlatko Vukotić Kosača. U predanju se ustalila priča o izdaji, koju pojedini istoričari pokušavaju da opovrgnu.

Anketa

Da li je Vuk Branković izdajnik?

Taj boj u kojem je ubijen turski sultan, ali i srpski knez, u kojem je Bajazit usmrio brata Jakuba kako bi se domogao prestola - usporio je privremeno širenje Osmanskog carstva na Zapad.

Inače, Tvrko I Kotromanić, koji se krunisao u Mileševi za kralja Srba Bosne, Primorja i Humske zemlje, uzevši titularno ime svih Nemanjića - Stefan, pisao je o velikoj pobedi Hrišćana.

Ne propustiteZanimljivostiŽena na bojnom polju nakon Vidovdana koju istorija nije zaboravila: Ko je zapravo bila Kosovka devojka
kosovka-devojka-foto-muzej-grada-beograda.jpg
Društvo"POSTOJI VERZIJA DA KNEZ LAZAR NIJE POGINUO U BICI NA KOSOVU!" Istoričari komentarisali čuvenu bitku i postupak VUKA BRANKOVIĆA
11111111111112323232.jpg
DruštvoMISTERIJA DVA GROBA SINA KNEZA LAZARA! Svaki Srbin mora da zna gde počivaju MOŠTI svetog srpskog despota! KURIR OTKRIVA
dsfdrzgziuoz8uoz8.jpg
ZanimljivostiDA LI JE MILOŠ OBILIĆ STVARNO POSTOJAO? O njemu se ništa sa sigurnošću ne zna, čak i o UBISTVU MURATA postoji više verzija
Žarko Laušević u filmu Boj na Kosovu