Društvo
ZAŠTO SE NI DANAS NE ZNA TAČAN BROJ ŽENA KOJE SU DEVEDESETIH PRETRPELE TORTURU U LOGORIMA BIH?- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Ključno pitanje, na koje će gosti pokušati da daju odgovor, jeste – Zašto se ni danas ne zna tačan broj žena koje su devedesetih pretrpele torturu u logorima BiH?
Gosti su:
Viktor Nuždić - direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih RS
Miroslav Ljubojević - načelnik Odjeljenja za memorijalizaciju i kulturu pamćenja
Božica Živković Rajilić - predsednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske
Gordana Botić - zarobljenica u logoru "Viktor Bubanj" u Sarajevu
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Kurir
Reaguj
Komentariši