Srpkinja Bojana nedavno je otkrila da je ostala potpuno šokirana kada je na berlinskom aerodromu - čekajući let za Beograd, doživela neprijatno iskustvo koje će dugo pamtiti. Njeno putovanje pretvorilo se u potpuni haos zbog zemaljske stjuardese i jednog kofera, koji je, iako plaćen, izazvao oštru prepirku pred ukrcavanje.

Svoje iskustvo Bojana je podelila na TikToku, gde je detaljno opisala incident, koji je kulminirao tek kada joj se stjuardesa, nakon desetominutne rasprave na nemačkom jeziku, obratila, kako Bojana tvrdi, na bosanskom jeziku.

Sve je počelo kada je Bojana došla na ukrcavanje u avion sa svojim petogodišnjim sinom. Pored njih je stajala žena sa malim koferom, koji je već bio plaćen, ali ne i čekiran - zbog čega je zemaljska stjuardesa insistirala da se on dodatno naplati. Budući da je žena sa koferom takođe bila sa Balkana, pokušavala je, na lošem engleskom, da objasni stjuardesi da je kofer već plaćen.

Pošto se situacija nije rešila ni nakon pet minuta razgovora, Bojana je, želeći da pomogne, pokušala da objasni problem na nemačkom jeziku. Ipak, stjuardesa nije popustila i nastavila je da zahteva dodatnu naplatu kofera.

Foto: Shutterstock

"Posle 10 minuta obraća mi se na našem jeziku"

U situaciji koja je bila dovedena do usijanja, Bojana navodi da je zemaljska stjuardesa, nakon nekoliko minuta prepirke, počela da govori jednim od balkanskih jezika - najverovatnije bosanskom.

"I na kraju mi se obraća na našem i kaže da mora da se plati kofer. Znači, posle deset minuta razgovora sa devojkom na lošem engleskom, sa mnom na nemačkom, verovatno je poludela i obratila mi se na našem jeziku. Ja pitam: 'Pa zašto ne kažete da govorite naš jezik? Zar ne bi bilo lakše?' A ona mi 'ladno odgovara: 'Zbog takvih kao što si ti ne govorim'."

Bojana je, navodi, još jednom, finim tonom pokušala da zamoli stjuardesu da progleda kroz prste putnici sa Balkana, s obzirom na to da je kofer bio plaćen, ali njen zahtev nije naišao na razumevanje.

"Ja kažem: 'Molim vas, progledajte devojci kroz prste, ima plaćen kofer.' Prvo, naši smo. Drugo, pričaš sa nama na engleskom, pa na nemačkom, a nigde ne piše da joj je kompanija zabranila da se priča na našem jeziku. Ovo je bio let samo za Beograd - znači zna da su devedeset posto putnika naši ljudi, a priča sa svima njima na nemačkom'", začuđeno je pričala Bojana u videu.

"Sad ćeš da ostaneš ovde, nećeš ni da poletiš"

Dodala je:

"Kreće dodatno prepiranje gde ja njoj kažem: 'Bože me sačuvaj da tako prvo nećete da pričate naš jezik, naši smo, valjda treba da se pomažemo ovde gde smo i prekrstim se. A ona mi odgovara: 'Kome si ti rekla 'm'rš', sad ćeš da ostaneš ovde, nećeš ni da poletiš.' Naravno, dete je bilo tu sa mnom i počelo da plače."

Nakon što je Bojana pokušala da objasni da joj nije rekla "mrš", zemaljska stjuardesa je počela da preti policijom i advokatima, te na Bojanino da "jedva čeka da ih sve pozove" ponovo dodala:

"E, tek ćeš sad da ostaneš".

"Ovako nešto se ne zaboravlja"

Iako se kasnije zemaljska stjuardesa smirila i situacija stabilizovala, a let protekao bez daljih incidenata, čitavo iskustvo je Bojanu duboko potreslo i izazvalo stres kod njenog petogodišnjeg sina.

"Ovako nešto se ne zaboravlja", rekla je Bojana, posebno ističući značaj profesionalnosti i pristojnosti u ovakvim situacijama.

"Ako ovo gleda, prvenstveno želim da joj poručim da je takvo ponašanje jako ružno i da bi trebalo da ga promeni. Želim da je pozdravim i da kažem da lepa reč i gvozdena vrata otvara. Oni koji žive u inostranstvu, ili se susreću negde, treba da se pomažu, da budu prijatni i ljubazni. Na kraju krajeva, i onaj gore sve vidi. Ovo ponašanje koje ste pokazali istraumiralo je petogodišnje dete i potpuno je neprihvatljivo", zaključila je Bojana.