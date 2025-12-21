Slušaj vest

Sudeći po najavama, Srbija se pridružuje svetskom trendu da se učenicima osnovnih i srednjih škola zabrani upotreba telefona u školama. Zaštitnik građana Zoran Pašalić najavio je da će početak 2026. godine obeležiti i predlog zakona koji bi trebao da reguliše upotrebu, odnosno zabranu telefona, čak i na odmorima.

Problem počinje još od kolevke

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragana Obradović, edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, Miloš Andrić, stručnjak za sajber bezbednost, kao i psiholog Željko Mašović.

- Kada se majka porodi i doji dete ona gleda u telefon. Kada napuni 5 ili 6 meseci stave ga u stolicu i puste mu televiziju ili mu daju ekran. U restoranu više ne čujete nemirno dete, jer ispred sebe imaju tablet ili mobilni telefon. To su velike greške i opasnost. Mnogo pre predškolskog uzrasta roditelji naprave grešku - kaže Obradović.

Ona dodaje da roditelji dozvoljavaju deci da sa 13 godina imaju otključane profile na društvenim mrežama, dok se na svetskom nivou ova granica pomera na čak 16 ili 17 godina.

- Preko 80% naše dece je slobodno na društvenim mrežama sa javnim profilima. Fali nam pravna regulativa ali i da se savremena tehnologija uključi i postigne se društveni konsenzus da sva deca budu na istom. Ne može sve da bude na roditeljima - kaže Obradović.

Andrić ističe da je najveći problem nepažnja korisnika, pa kaže da ljudi iz civilnog sektora guraju ovu poruku u javnost, ali je finalni produkt ono što polazi iz kuće:

- Od roditelja ove poruke najviše treba da se čuju - kaže Andrić i dodaje da je najveći problem što su telefoni sastavni deo života od mladih dana.

Andrić objašnjava da je suština stvoriti bezbednu sajber okolinu za decu, a ne zabraniti korišćenje tehnologije.

- Država će pružiti određeni vid podrške. Ovo jeste možda problem mentaliteta i načina razmišljanja modernog roditelja, ali ne treba reći deci da ostave telefone. Ne treba ništa potpuno zabraniti već ostvariti zdrav prostor i komunikaciju sa decom - kaže Andrić.

Mašović kaže da u određenim osnovnim školama telefoni jesu zabranjeni, pa se čak i u srednjim školama telefoni oduzimaju tokom testova i kontrolnih zadataka.

On dodaje da je problem i to što se ne bavimo korenom problema, a to je da je telefon kao pomoćno sredstvo odjednom postao potreba:

- Kada se ne javiš sat vremena ljudi zovu policiju. Roditelji su navikli da šalju poruke deci posle svakog časa. To je navika, a često i zavisnost. Ako zabranimo telefone u nekom delu, onda će kod kuće biti još gore - kaže Mašović.

