Slušaj vest

Nova prevara prilikom kupovine peleta kruži internet oglasima u Srbiji, a građani koji su pokušali da obezbede ogrev, upozoravaju da neki lako mogu ostati bez novca i bez robe.

S obzirom na to da je potražnja za peletom naglo skočila sa dolaskom zimskih dana dovelo je do rasta cena, ali i do raznih pokušaja prevara prilikom prodaje ogreva preko oglasa.

Naime, prevaranti koriste uigranu šemu sa lažnim prodavcem i nepostojećim vozačem, ostavljajući kupce bez ikakve mogućnosti da ih kasnije kontaktiraju.

Kako svedoči jedan od oštećenih građana u objavi na društvenoj mreži X, prevara počinje naizgled uobičajenim dogovorom oko kupovine peleta preko oglasa sa interneta. Nakon telefonskog razgovora, prodavac navodi da će robu dovesti njegov "drug", dok će on lično svratiti da preuzme novac.

Skočila potražnja za peletom Foto: Kurir Televizija

- U nameri da kupimo pelet pozvali smo oglas sa neta. Dogovorismo se da donesu. Kaže doteraće njegov drug, a on će svratiti po novac. Čovek javlja da je natovario i da stiže, a u međuvremenu gazda Zdravko, kako se predstavio, došao da naplati. Mi rekosmo kad stigne dobiješ pare. Ode gazda da traži vozača koji je zalutao i ne vrati se. Čuvajte se jer su odlično organizovani. Sad je gazda non stop zauzet, a vozač nepostojeći broj - pisalo je u objavi na X-u koja je pokrenula lavinu komentara:

- Pojedini ljudi su na sve spremni da dođu do lake zarade - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo: