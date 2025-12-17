Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primio je danas delegaciju Medija centra Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine na čelu sa direktorom Centra Džou Šuešengom, koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Ministar Dačić je poručio da savremeni bezbednosni izazovi zahtevaju brzu i efikasnu komunikaciju sa javnošću i ukazao da poseta delegacije Medija centra Ministarstva javne bezbednosti NR Kine predstavlja izuzetnu priliku za razmenu iskustava i dobrih praksi u ovoj oblasti.

Ivica Dačić (8).jpg
Foto: MUP Srbije

Tokom sastanka istaknuto je čelično prijateljstvo Srbije i Kine utemeljeno na prijateljskim odnosima dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, kao i uzajamna podrška u pitanjima od najviših strateških interesa.

Poseta kineske delegacije i razgovori o odnosima sa javnošću naših ministarstava, kako je na sastanku ocenjeno, predstavljaju i podsticaj za dalje jačanje intenzivne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva javne bezbednosti NR Kine kojim se doprinosi još snažnijem unapređenju partnerstva dve zemlje.

Ne propustiteInfoBizNova era u srpsko-kineskoj saradnji: Aero-svemirske tehnologije kao odgovor na izazove savremene poljoprivrede
Saradnja Srbije i Kine u oblasti poljoprivrede
PolitikaDAČIĆ UČESTVOVAO NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI GLOBALNOG SAVEZA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA MIGRANATA: Mi nemamo tih problema, na vreme smo ih predupredili
WhatsApp Image 2025-12-10 at 6.10.24 PM.jpeg
PolitikaDAČIĆ SA IZVRŠNOM DIREKTORKOM EVROPOLA: Pohvalio rezultate MUP-a Srbije ostvarene u saradnji sa Evropolom u zajedničkim akcijama (FOTO)
Ivica Dačić Katrin de Bol
DruštvoIvica Dačić ugostio direktora Biroa za javnu bezbednost Severne Makedonije Aleksandra Janeva: Uveren sam da će sutrašnji razgovori biti uzajamno korisni
Ivica Dačić
PolitikaDAČIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO KARIKATURU "HRVATSKOG TJEDNIKA": Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH
id.jpg