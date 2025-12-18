Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održao je u sredu radni sastanak sa komandantima taktičkih jedinica koje zadatke izvršavaju u kopnenoj komponenti Vojske Srbije.

Na završnom sastanku u ovoj godini, uz osvrt na realizaciju ključnih zadataka, razmatrana je bezbednosna situacija u zemlji i okruženju, težišno u Kopnenoj zoni bezbednosti, kao i misije i zadaci jedinica i planovi za sledeću godinu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Bilo je reči i o daljem unapređenju efikasnosti snaga za hitno i brzo reagovanje u izvršavanju zadataka iz prve misije Vojske Srbije, koje dolazi kao rezultat uvođenja u operativnu upotrebu nedavno nabavljenih savremenih sredstava i opreme.

Sastanku su prisustvovali i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, rukovodioci dela užih unutrašnjih jedinica Generalštaba, štabni oficiri u komandama jedinica i glavni podoficir Vojske Srbije.