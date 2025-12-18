Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović održao je u sredu radni sastanak sa komandantima taktičkih jedinica koje zadatke izvršavaju u kopnenoj komponenti Vojske Srbije.

Na završnom sastanku u ovoj godini, uz osvrt na realizaciju ključnih zadataka, razmatrana je bezbednosna situacija u zemlji i okruženju, težišno u Kopnenoj zoni bezbednosti, kao i misije i zadaci jedinica i planovi za sledeću godinu.

min_2400_1765980686_1765980878.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Bilo je reči i o daljem unapređenju efikasnosti snaga za hitno i brzo reagovanje u izvršavanju zadataka iz prve misije Vojske Srbije, koje dolazi kao rezultat uvođenja u operativnu upotrebu nedavno nabavljenih savremenih sredstava i opreme.

Sastanku su prisustvovali i zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, rukovodioci dela užih unutrašnjih jedinica Generalštaba, štabni oficiri u komandama jedinica i glavni podoficir Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba je u završnoj reči dao konkretne zadatke i smernice i istakao da pred nama stoje važni zadaci i bezbednosni izazovi na koje Vojska Srbije mora biti spremna da odgovori, te da će se, uz snažnu podršku državnog rukovodstva, prioritetno nastaviti sa jačanjem sposobnosti u onim oblastima koje su ključne za uspeh i pobedu u uslovima kakvi vladaju na savremenom ratištu.

Ne propustiteDruštvoObuka na savremenim artiljerijskim sistemima: U rejonu mirnodopskog razmeštaja Mešovite artiljerijske brigade u Nišu (FOTO)
min_8950_1765896196.jpg
DruštvoObeležen Dan Tehničkog opitnog centra: Svečanost na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici (FOTO)
ban_6268_1765808620.jpg
DruštvoProvera spremnosti pred mirovnu misiju: Vod za zaštitu snaga Vojske Srbije uspešno realizovao taktičku vežbu
1_1765808714.jpg
BeogradOD DANAS PA DO NIKOLJDANA: U kasarni u Žarkovu planska ispitivanja do petka, bez opasnosti za ljude
whatsapp-image-20240309-at-12.07.42-pm-2.jpg